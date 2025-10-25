Advertisement

المرأة

تريد أن تترك طريق الشهرة.. كيم كارداشيان على بُعد أسابيع من حلم المحاماة

Lebanon 24
25-10-2025 | 15:13
كشفت كيم كارداشيان أنها أدّت امتحان نقابة المحامين في تموز، وستعرف نتيجته بعد أيام من عرض مسلسلها "All’s Fair" على +Disney، قائلة: "أرجو الدعاء… بذلت جهدًا كبيرًا". ووفق ما ذكر، تُعلَن النتائج في 7 تشرين الثاني.
سارت كيم على مسار التدريب القانوني لست سنوات متجاوزة كلية الحقوق، واختتمته رسميًا في 21 أيار 2025. سبق أن اجتازت "Baby Bar" في محاولتها الرابعة كانون الاول 2021، ثم جلست لاختبار كاليفورنيا الذي استمر يومين وضم 200 سؤال اختياريًا وخمسة مقالات واختبار أداء.

توقّعت كيم أنها "ربما خلال عشر سنوات تتخلى عن كونها كيم كارداشيان لتصبح محامية متخصصة في القضايا"، مؤكدة أن هذا ما تريده حقًا.

سافرت إلى لندن للترويج للمسلسل إلى جانب سارة بولسون. تؤدي دور ألورا غرانت ضمن حكاية فريق محاميات يؤسسن شركة جديدة، حيث تتعهد ألورا بتدمير زوجها الأصغر سنًا الذي تزوّجها طمعًا بالمال. ويشهد العمل ظهور ضيوف شرف بينهم بروك شيلدز وإليزابيث بيركلي وجنيفر جيسون لي وجوديث لايت. تقول كيم إنها استعدّت جيدًا واحترفت المواعيد والعمل مع فريق نسائي "هو الأفضل فيما يفعل".

تسير مؤسسة SKIMS على خطى والدها الراحل روبرت كارداشيان، محامي الدفاع المعروف في قضية أو جاي سيمبسون عام 1995، والذي توفي عام 2003 بسرطان المريء. (دايلي مايل)
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24