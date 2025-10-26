بعد اكتشاف ورم حميد في جذع المخ.. معاناة ملكة جمال مصر مستمرة وأوضاعها تتدهور

Advertisement

أعلنت الفنانة عن تدهور حالتها الصحية بعد اكتشاف ورم حميد في جذع المخ، مؤكدة أنها ما زالت تعاني من متاعب العلاج. وقالت لـ" 24": "لسه العلاج متعب، وحالتي متدهورة، والدكتور قالي لو فيه تحسن هيكون مش دلوقتي.. هيبقى بعد انتهاء رحلة العلاج"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.أوضحت إنجي أن الورم يقع في مكان بالغ الحساسية ويؤثر على تفاصيل حياتها اليومية. وكانت قد أصيبت بالورم نفسه عام 2019 وخضعت وقتها لجلسات الإشعاع والكيماوي المسموح بها، قبل أن تعود الأعراض بشكل أشد خلال الأشهر الستة الماضية، من فقدان الإحساس بالجانب الأيمن وصعوبة البلع وآلام حادة تشبه الصدمات الكهربائية مع أي حركة بسيطة.ذكرت إنجي أن غالبية الأطباء داخل مصر وخارجها اعتذروا عن علاجها لصعوبة الحالة واستنفاد الجرعات السابقة، مشيرة إلى أن المستشفى الذي تلقت فيه علاجها طلب توقيع إقرار بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات إذا استكملت العلاج، ما دفعها للتراجع.تتلقى إنجي حاليًا علاجات تلطيفية لتحسين جودة حياتها، مؤكدة أنها لا تسعى وراء العلاج بدافع التمسك بالحياة بقدر ما تعاني من إرهاق شديد ممتد، وتترقب "معجزة" تخفف محنتها.