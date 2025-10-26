تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)



واشتهرت لوكهارت بدور الأم النموذجية في المسلسلات التلفزيونية الكلاسيكية، أبرزها مسلسل الخيال العلمي الكوميدي "لوست إن سبييس" (فقد في الفضاء) بين 1965 و1968، حيث لعبت دور مورين ، وكذلك في المسلسل العائلي "لاسي" بين 1958 و1964. توفيت الممثلة الأميركية جون لوكهارت عن عمر ناهز في منزلها، في مونيكا في ولاية لأسباب طبيعية.واشتهرت لوكهارت بدور الأم النموذجية في المسلسلات التلفزيونية الكلاسيكية، أبرزها مسلسل الخيال العلمي الكوميدي "لوست إن سبييس" (فقد في الفضاء) بين 1965 و1968، حيث لعبت دور مورين ، وكذلك في المسلسل العائلي "لاسي" بين 1958 و1964.

وبدأت مسيرتها الفنية في سن 12، وحققت نجاحاً في المسرح بفوزها بجائزة عام 1948، إضافة إلى ترشيحين لجوائز ، تاركة إرثاً فنياً بارزاً في السينما والتلفزيون والمسرح. (رويترز)