المرأة

تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)

Lebanon 24
26-10-2025 | 03:02
توفيت الممثلة الأميركية جون لوكهارت عن عمر ناهز 100 عام في منزلها، في سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا لأسباب طبيعية.
واشتهرت لوكهارت بدور الأم النموذجية في المسلسلات التلفزيونية الكلاسيكية، أبرزها مسلسل الخيال العلمي الكوميدي "لوست إن سبييس" (فقد في الفضاء) بين 1965 و1968، حيث لعبت دور مورين روبنسون، وكذلك في المسلسل العائلي "لاسي" بين 1958 و1964.
 
وفاة جون لوكهارت بطلة مسلسل فقد في الفضاء عن 100 عام
 
وبدأت مسيرتها الفنية في سن 12، وحققت نجاحاً في المسرح بفوزها بجائزة توني عام 1948، إضافة إلى ترشيحين لجوائز إيمي، تاركة إرثاً فنياً بارزاً في السينما والتلفزيون والمسرح. (رويترز)
