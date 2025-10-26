تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)

27
المرأة
توفيت الممثلة الأميركية جون لوكهارت عن عمر ناهز
100 عام
في منزلها، في
سانتا
مونيكا في ولاية
كاليفورنيا
لأسباب طبيعية.
واشتهرت لوكهارت بدور الأم النموذجية في المسلسلات التلفزيونية الكلاسيكية، أبرزها مسلسل الخيال العلمي الكوميدي "لوست إن سبييس" (فقد في الفضاء) بين 1965 و1968، حيث لعبت دور مورين روبنسون، وكذلك في المسلسل العائلي "لاسي" بين 1958 و1964.
روبنسون
، وكذلك في المسلسل العائلي "لاسي" بين 1958 و1964.
وبدأت مسيرتها الفنية في سن 12، وحققت نجاحاً في المسرح بفوزها بجائزة
توني
عام 1948، إضافة إلى ترشيحين لجوائز
إيمي
، تاركة إرثاً فنياً بارزاً في السينما والتلفزيون والمسرح. (رويترز)
