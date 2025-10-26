Advertisement

المرأة

للاشتباه بتورطها في جريمة قتل.. اعتقال عارضة أزياء شهيرة

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:42
اعتقلت السلطات الإسرائيلية عارضة أزياء شهيرة وثلاثة أشخاص آخرين، على خلفية الاشتباه بتورطهم في جريمة قتل وقعت منتصف تشرين الأول في مدينة بيتح تكفا، بعد العثور على جثة رجل كان صديقًا للعارضة بالقرب من شقتها، وفقًا لما ذكره موقع "واللا" الإخباري.
وبدأت الشرطة التحقيق في البداية على أنها حالة انتحار، فيما يخضع جميع المشتبه بهم وأحداث القضية لحظر نشر شامل، ويظهر أن بعضهم يتعاون مع التحقيق بينما يلتزم آخرون الصمت.

وتم تمديد اعتقال الأربعة حتى 30 تشرين الأول، مع استمرار الشرطة في البحث عن معلومات تكشف ملابسات الجريمة، بينما ينكر موكل المحامي شاي رودا أي تورط له رغم وجوده في مكان الحادث، بينما لم يُذكر اسم عارضة الأزياء حفاظًا على ما يبدو على خصوصية التحقيق. (ارم نيوز)
