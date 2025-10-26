كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس

Advertisement

شوهدت النجمة العالمية برفقة رئيس الوزراء الكندي السابق ليلة السبت الماضي في للاحتفال بعيدها الـ41.وظهرت بيري بفستان أحمر ضيق وهي تمسك بيد رئيس الوزراء الكندي السابق، البالغ من العمر 53 عامًا، خارج "كريزي هورس باريس".وذكرت التقارير أن وترودو شاهدا عرضًا غنائيًا في المكان الشهير، حيث استقبلهما المعجبون والمصورون.ويأتي هذا الظهور لبيري وترودو بعد الشائعات التي أثارها الجمهور مؤخراً حول وجود علاقة عاطفية بينهما.