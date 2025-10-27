Advertisement

تخلت الممثلة الأميركية سيدني سويني عن شعرها الأشقر وفاجأت الجمهور بتسريحة شعر جديدة في أحدث ظهور لها.وخطفت سويني الأنظار بإطلالتها الجديدة خلال الأول لفيلمها الجديد "كريستي" في مهرجان AFI لعام 2025، حيث ظهرت بقصة شعر قصيرة.وتألقت سويني بفستان وردي فاتح من دون أكمام، بفتحة رقبة منخفضة من الأمام بالإضافة إلى حزام حول خصرها وتنورة كاملة بطبقة زهرية في الأعلى.