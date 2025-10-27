25
المرأة
سيدني سويني تفاجئ جمهورها بـ"لوك" جديد (صورة)
Lebanon 24
27-10-2025
|
00:00
A-
A+
تخلت الممثلة الأميركية سيدني سويني عن شعرها الأشقر
الطويل
وفاجأت الجمهور بتسريحة شعر جديدة في أحدث ظهور لها.
وخطفت سويني الأنظار بإطلالتها الجديدة خلال
العرض
الأول لفيلمها الجديد "كريستي" في مهرجان AFI لعام 2025، حيث ظهرت بقصة شعر قصيرة.
وتألقت سويني بفستان وردي فاتح من دون أكمام، بفتحة رقبة منخفضة من الأمام بالإضافة إلى حزام حول خصرها وتنورة كاملة بطبقة زهرية في الأعلى.
رونالدو يخطف الأنظار بـ"لوك" جديد
Lebanon 24
رونالدو يخطف الأنظار بـ"لوك" جديد
27/10/2025 11:22:19
27/10/2025 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
Lebanon 24
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
27/10/2025 11:22:19
27/10/2025 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
27/10/2025 11:22:19
27/10/2025 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل النجمة بوسي تُفاجئ الجمهور بإطلالتها.. "جميلة الجميلات" (صورة)
27/10/2025 11:22:19
27/10/2025 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الطويل
العرض
بفستان من الشبك.. نادين نسيب نجيم تطل كعارضة أزياء في دبي (فيديو)
Lebanon 24
بفستان من الشبك.. نادين نسيب نجيم تطل كعارضة أزياء في دبي (فيديو)
04:29 | 2025-10-27
27/10/2025 04:29:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل برقصها في دبي.. وهذا سر تقطيع بطنها (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تُثير الجدل برقصها في دبي.. وهذا سر تقطيع بطنها (فيديو)
00:59 | 2025-10-27
27/10/2025 12:59:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
Lebanon 24
كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
16:28 | 2025-10-26
26/10/2025 04:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سيّدة "مستفزّة"... إعلاميّة سعوديّة تُوجّه إعتذاراً لجويل مردينيان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سيّدة "مستفزّة"... إعلاميّة سعوديّة تُوجّه إعتذاراً لجويل مردينيان (فيديو)
10:16 | 2025-10-26
26/10/2025 10:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
04:29 | 2025-10-27
بفستان من الشبك.. نادين نسيب نجيم تطل كعارضة أزياء في دبي (فيديو)
00:59 | 2025-10-27
نادين الراسي تُثير الجدل برقصها في دبي.. وهذا سر تقطيع بطنها (فيديو)
16:28 | 2025-10-26
كيتي بيري تحتفل بعيد ميلادها الـ41 في باريس
10:16 | 2025-10-26
بسبب سيّدة "مستفزّة"... إعلاميّة سعوديّة تُوجّه إعتذاراً لجويل مردينيان (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
05:42 | 2025-10-26
للاشتباه بتورطها في جريمة قتل.. اعتقال عارضة أزياء شهيرة
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
