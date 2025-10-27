Advertisement

فنون ومشاهير

زينة تُصاب أثناء التصوير: "ورد وشوكولاته" يتحوّل إلى واقع

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:00
Doc-P-1434607-638971669672779027.png
Doc-P-1434607-638971669672779027.png photos 0
فاجأت الفنانة المصرية زينة جمهورها بكشفها عن إصابة خطيرة في ركبتها أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاته"، بعدما نشرت عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثّق لحظة سقوطها أرضاً أثناء التصوير، في مشهدٍ درامي تحوّل إلى واقعي تماماً أمام أعين فريق العمل.

وبحسب مصدر من داخل كواليس المسلسل، فإن زينة شعرت بألم شديد في الركبة فور سقوطها، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث خضعت لفحوصات وأشعة كشفت عن وجود شرخ في عظام الركبة، الأمر الذي تطلب تدخلاً طبياً عاجلاً وإراحة تامة لعدة أسابيع.
 
ورغم تأكيد الطبيب المعالج على ضرورة الراحة لمدة شهر كامل، أشار المصدر إلى أن زينة رفضت التوقف عن العمل، إذ أن جدول التصوير ضاغط والمنصة الإلكترونية التي ستعرض العمل حددت موعداً نهائياً لا يمكن تأجيله.

تسبّبت إصابة زينة في توقف التصوير لعدة أيام فقط، لكنها سرعان ما عادت إلى موقع العمل وهي تتحامل على نفسها، مصمّمة على إتمام دورها كاملاً رغم تحذيرات الأطباء، كي لا تعطل زملاءها أو تتسبب في تأخير العرض. وقال المصدر: "كانت زينة تصور وهي تتألم فعلاً، لكنها لم تشأ أن يعرف أحد مدى وجعها الحقيقي."

ويُذكر أن مسلسل "ورد وشوكولاته" مستوحى من أحداث حقيقية شغلت الرأي العام المصري، ويجمع في بطولته محمد فراج، صفاء الطوخي، مها نصار، مراد مكرم، وبسام رجب، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج محمد العدل.

وتدور أحداثه حول مروة، إعلامية لامعة ومقدّمة برامج شهيرة، تثير الجدل بجرأتها في تناول القضايا الاجتماعية الصادمة. خلال إحدى الحلقات، تتعرّف إلى المحامي صلاح، رجل غامض يحمل في ماضيه أسراراً كبيرة، لتبدأ بينهما قصة حب متوترة تمزّقها التناقضات بين القلب والعقل. ومع مرور الوقت، تتلقى مروة صدمة قاسية حين يقرر صلاح تركها والعودة إلى عائلته، فتبدأ رحلة مؤلمة في البحث عن الحقيقة وسط صراعات متشابكة.

وهكذا، تحوّلت زينة في "ورد وشوكولاته" من ممثلة تؤدي دور امرأة تتحدى الواقع، إلى امرأة تواجه وجعاً حقيقياً خلف الكاميرا، في تجربة أكدت مجدداً شغفها بالفن مهما كلّفها الثمن.
