بدت بقوام رشيق ولياقة ملحوظة... نسرين طافش بإطلالة داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)

Advertisement

ونشرت نسرين صورًا وفيديوهات من الجلسة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بدت فيها بقوام رشيق ولياقة ملحوظة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:"وين بتفضلو تعملو الرياضة .. بالجيم أو بالبيت؟".تفاعل المتابعين مع صور نسرين طافش، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""القمر كله عندنا"، "عاش يا وحش"، "دايما جميلة وحلوة"، "الجمال والأناقة"، "عسل وخطيرة".