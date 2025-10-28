25
المرأة
بدت بقوام رشيق ولياقة ملحوظة... نسرين طافش بإطلالة داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)
Lebanon 24
28-10-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خضعت الفنانة
نسرين طافش
لجلسة تصوير جديدة داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث ظهرت بإطلالة رياضية أنيقة أثناء ممارستها مجموعة من التمارين.
ونشرت نسرين صورًا وفيديوهات من الجلسة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بدت فيها بقوام رشيق ولياقة ملحوظة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:"وين بتفضلو تعملو الرياضة .. بالجيم أو بالبيت؟".
تفاعل المتابعين مع صور نسرين طافش، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""القمر كله عندنا"، "عاش يا وحش"، "دايما جميلة وحلوة"، "الجمال والأناقة"، "عسل وخطيرة".
