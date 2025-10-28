Advertisement

المرأة

نيللي كريم تثير الجدل بحديثها عن الرجال.. فماذا قالت؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 11:46
أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة حول الرجال في هذا الزمن، والتي رآها البعض مسيئة وساخرة، فيما اعتبرها آخرون مزاحًا عابرًا بروح الدعابة المصرية.
وفي حديثها لبرنامج On The Road مع الإعلامي بلال العربي، قالت نيللي كريم إنّ "الرجال هذه الأيام بحاجة إلى فيتامينات تقوّي لديهم هرمون الرجولة"، مضيفةً مازحةً: "من الممكن أن نضع لهم هذا الهرمون في مياه النيل".

وأثار التصريح ردود فعل متباينة؛ إذ رأى منتقدون أنه تعميم غير منصف وإشارة ضمنية إلى الرجال المصريين تحديدًا، بينما دافع آخرون عنها مؤكدين أن كلامها جاء بطابع فكاهي، وأن نيللي معروفة بكونها "مصرية حتى النخاع".

كما تحدّثت نيللي خلال اللقاء عن طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت تنزعج من ظنّ البعض أن اسمها مستعار نسبة إلى الفنانة الراحلة نيللي. وكشفت أنها عانت من اكتئاب حاد بعد تجسيدها شخصية البطلة في مسلسل ذات، معتبرةً أن الدور ترك أثرًا نفسيًا عميقًا عليها. (ارم نيوز)
