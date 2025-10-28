Advertisement

فنون ومشاهير

مرام علي تكشف معاناتها الجسدية والنفسية في كواليس مسلسل "سلمى"

Lebanon 24
28-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1435264-638972873303977710.jpg
Doc-P-1435264-638972873303977710.jpg photos 0
كشفت الفنانة السورية مرام علي عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تجسيد الشخصية الرئيسية في المسلسل اللبناني "سلمى"، الذي تصدّر قوائم المشاهدة منذ عرض حلقاته الأولى عبر منصة "شاهد"، وهو من إنتاج MBC ومأخوذ عن المسلسل التركي "امرأة".
وأوضحت مرام في تصريحات إعلامية أنها عانت جسدياً ونفسياً خلال فترة تصوير العمل المؤلف من 90 حلقة، حرصاً منها على أن تبدو مقنعة في دور الأم الفقيرة النحيلة التي أنهكها الضعف والهزال بعد أن تعرّضت لطعنة خيانة من أقرب الناس إليها.


وأضافت أن "ما زاد من حدة المعاناة أن الأم تصارع الجوع والعوز بصحبة طفلين لا تستطيع توفير الحماية لهما أو منحهما الحنان الكافي الذي حُرمت منه هي نفسها، كما أنها كزوجة مخدوعة لم تعد لديها خيارات كثيرة". 


تلك الغريزة تجلّت على الشاشة من خلال أداءٍ بارع لشخصية الأم؛ إذ تنتقل مرام علي بسرعة البرق من الألم إلى الضحكة لتخبّئ مآسيها عن الطفلَين "جولي" و"شادي".


فهي تريد لهما حياةً تلائم الطفولة، رغم أنهما محرومَان من كل مقوّماتها. لكنها تصارع العوَز، والجوع، والمرض القاتل، وظلم الأقربين من أجلهما.


وكشفت أنها "خضعت لـ "دايت" قاسٍ حتى يبدو جسمها ملائماً للمأساة التي تعيشها البطلة، حتى إنها حُرمت من الشوكولاتة التي لا تستطيع الاستغناء عنها في الأوقات العادية"، مشيدة بالطفلين روسيل الإبراهيم وأحمد شاويش اللذين جسدا شخصيتي ابنتها "جولي" وابنها "شادي".


وأضافت: "ليس سهلا على الإطلاق تصوير 90 حلقة مع طفلين في مشاهد متواصلة". 


ولفتت إلى أنها تشعر بالسعادة لأن الجمهور صدقها في شخصية الأم التي تعاني من أجل ابنيها، معتقدا أنها أم في الحقيقة، موضحة أنها "لم تتزوج في الواقع ولم تنجب، وهو ما يدل على أن المتفرج اقتنع بأدائها للغاية".
