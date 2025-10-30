24
المرأة
مفاجأة فنية في انتظار عشّاق عبلة كامل؟
Lebanon 24
30-10-2025
|
11:37
A-
A+
أشعلت الإعلامية
لميس الحديدي
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد كشفها عن مفاجأة فنية كبرى سترافق حفل افتتاح
المتحف المصري الكبير
، مشيرةً إلى أن فنانة محبوبة ابتعدت عن الأضواء ستتولى تقديم الحفل، من دون أن تفصح عن اسمها، مكتفية بالقول: "فنانة كبيرة يحبها الجميع وغابت
منذ فترة
طويلة".
وبمجرد انتشار التصريح، اشتعلت التكهنات بين الجمهور الذي رجّح أن تكون
عبلة كامل
هي المقصودة، خصوصًا مع الشوق الكبير لعودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل. وسرعان ما تصدّر اسمها محركات البحث ومواقع التواصل، وسط موجة من الترقب لمعرفة المفاجأة المنتظرة.
إلا أن الجدل تضاعف بعدما انتشرت صور مزيفة لعبلة كامل أمام الأهرامات مرفقة بتعليق يوحي بأنها ستشارك في الحفل، ليتضح لاحقًا أن الصور مولّدة بتقنيات
الذكاء الاصطناعي
، وفق تحليلات كشفت عن اختلافات في الأزياء والتفاصيل البصرية.
حتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي من إدارة المتحف أو من الفنانة نفسها بشأن مشاركتها، في ظل غيابها التام عن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن الحسابات المنتشرة باسمها غير موثقة وتدار من قبل معجبيها الذين يواظبون على نشر مقاطع من أعمالها القديمة تخليدًا لمسيرتها الفنية. (فوشيا)
