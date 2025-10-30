22
المرأة
بـ "تنورة قصيرة".. ياسمينا زيتون بإطلالة جديدة شاهدوا الصورة
Lebanon 24
30-10-2025
|
15:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
ملكة جمال لبنان
السابقة
ياسمينا زيتون
صورة جديدة على حسابها الرسمي في إنستغرام، تظهر فيها بإطلالة أنيقة داخل مصعد، مرتدية "بلوزة" سوداء مكشوفة الكتفين وتنورة قصيرة متعددة الطبقات ذات نقوش زهرية باللونين الأحمر والأسود. وأكملت اللوك بنظارات شمسية عصرية، مما أضفى عليها لمسة من الجرأة والأناقة.
