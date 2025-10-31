بعد إعلان زواجها رسميا.. أول إطلالة لمنة شلبي مع عريسها (صور)



وأطلت شلبي لفستان من الموسلين. شاركت الفنانة مساء أمس الخميس في حفل زفاف المخرج والفنانة هايدي خالد، وذلك في أول ظهور علني لها مع زوجها المنتج أحمد الجنايني بعد إعلان زواجهما رسمياً.وأطلت شلبي لفستان من الموسلين.

وكانت شلبي تصدرت عناوين الأخبار بعد تسريب وثيقة زواجها الرسمية، والتي أثارت ضجة واسعة على ، وأعربت حينها شلبي عن دهشتها واستيائها من التعدي على حياتها الخاصة.



وأوضحت لاحقا أن عقد القران تم في أجواء عائلية هادئة بعيداً عن الإعلام، احتراماً لظروف والدتها الصحية الفنانة ، مشيرة إلى أن تأجيل إعلان الزواج جاء بدافع الحفاظ على الخصوصية.



أما المنتج أحمد الجنايني فاختار أن يعلن ارتباطهما عبر تغيير حالته الاجتماعية على إلى "متزوج"، مشيراً إلى حساب منة الرسمي، ليعلن الخبر بطريقة عفوية لاقت تفاعلًا واسعاً.