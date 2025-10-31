27
المرأة
بعد إعلان زواجها رسميا.. أول إطلالة لمنة شلبي مع عريسها (صور)
Lebanon 24
31-10-2025
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الفنانة
المصرية
منة شلبي
مساء أمس الخميس في حفل زفاف المخرج
هادي الباجوري
والفنانة هايدي خالد، وذلك في أول ظهور علني لها مع زوجها المنتج أحمد الجنايني بعد إعلان زواجهما رسمياً.
وأطلت شلبي لفستان
أسود اللون
من الموسلين.
وكانت شلبي تصدرت عناوين الأخبار بعد تسريب وثيقة زواجها الرسمية، والتي أثارت ضجة واسعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وأعربت حينها شلبي عن دهشتها واستيائها من التعدي على حياتها الخاصة.
وأوضحت لاحقا أن عقد القران تم في أجواء عائلية هادئة بعيداً عن الإعلام، احتراماً لظروف والدتها الصحية الفنانة
زيزي مصطفى
، مشيرة إلى أن تأجيل إعلان الزواج جاء بدافع الحفاظ على الخصوصية.
أما المنتج أحمد الجنايني فاختار أن يعلن ارتباطهما عبر تغيير حالته الاجتماعية على
فيسبوك
إلى "متزوج"، مشيراً إلى حساب منة الرسمي، ليعلن الخبر بطريقة عفوية لاقت تفاعلًا واسعاً.
تدرس الطب.. ابنة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد وأيمن زيدان بغاية الجمال تعرّفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
تدرس الطب.. ابنة الفنانة المعتزلة نورمان أسعد وأيمن زيدان بغاية الجمال تعرّفوا إليها (صورة)
04:52 | 2025-10-31
31/10/2025 04:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات بسيطة للحفاظ على النظافة اليومية للمرأة
Lebanon 24
خطوات بسيطة للحفاظ على النظافة اليومية للمرأة
00:00 | 2025-10-31
31/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "تنورة قصيرة".. ياسمينا زيتون بإطلالة جديدة شاهدوا الصورة
Lebanon 24
بـ "تنورة قصيرة".. ياسمينا زيتون بإطلالة جديدة شاهدوا الصورة
15:11 | 2025-10-30
30/10/2025 03:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة فنية في انتظار عشّاق عبلة كامل؟
Lebanon 24
مفاجأة فنية في انتظار عشّاق عبلة كامل؟
11:37 | 2025-10-30
30/10/2025 11:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
