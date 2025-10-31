Advertisement

المرأة

بعد إعلان زواجها رسميا.. أول إطلالة لمنة شلبي مع عريسها (صور)

Lebanon 24
31-10-2025 | 03:01
شاركت الفنانة المصرية منة شلبي مساء أمس الخميس في حفل زفاف المخرج هادي الباجوري والفنانة هايدي خالد، وذلك في أول ظهور علني لها مع زوجها المنتج أحمد الجنايني بعد إعلان زواجهما رسمياً.
وأطلت شلبي لفستان أسود اللون من الموسلين. 
 
 
 
 
 
 
 
وكانت شلبي تصدرت عناوين الأخبار بعد تسريب وثيقة زواجها الرسمية، والتي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربت حينها شلبي عن دهشتها واستيائها من التعدي على حياتها الخاصة.

وأوضحت لاحقا أن عقد القران تم في أجواء عائلية هادئة بعيداً عن الإعلام، احتراماً لظروف والدتها الصحية الفنانة زيزي مصطفى، مشيرة إلى أن تأجيل إعلان الزواج جاء بدافع الحفاظ على الخصوصية.

أما المنتج أحمد الجنايني فاختار أن يعلن ارتباطهما عبر تغيير حالته الاجتماعية على فيسبوك إلى "متزوج"، مشيراً إلى حساب منة الرسمي، ليعلن الخبر بطريقة عفوية لاقت تفاعلًا واسعاً.

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24