كيف تخبرين أطفالك بقرار الانفصال؟ خطوات تحافظ على الأمان

يُعدّ الحديث مع الأطفال عن قرار الانفصال أو الطلاق من أصعب اللحظات التي يواجهها الوالدان، إذ تترك أثراً عميقاً في ذاكرة الطفل وشعوره بالأمان.

Advertisement

وتوصي الخبيرة النفسية آن بوشو، المتخصصة في العلاج الأسري، عبر Psychology Today، بأن يكون الهدف من هذا الحديث هو طمأنة الأطفال لا شرح أسباب الطلاق.ومن أبرز نصائحها: التحضير المسبق واختيار وقت هادئ لإجراء الحوار، توحيد الرسالة بين الوالدين عبر حديث مشترك يمنح الطفل شعوراً بالاستقرار، تجنب اللوم أو سرد تفاصيل الخلاف، مع استخدام عبارات محايدة، توضيح ما سيتغير وما سيبقى في حياتهم اليومية، تأكيد أن الانفصال ليس ذنبهم، مع منحهم مساحة للتعبير عن مشاعرهم.وتختم بوشو بأن الطلاق لا يعني انهيار العائلة، بل إعادة تشكيلها على أسس جديدة يسودها الحب والرعاية والتفاهم.