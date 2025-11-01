Advertisement

المرأة

أغلقت حسابها المصرفيّ... ممثلة شهيرة تتعرّض للسرقة ومفاجأة كبيرة عن هويّة الفاعل

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:30
تعرّضت بطلة مسلسل "شراب التوت" الممثلة التركيّة سيفيم اردوغان، للسرقة على يدّ شريكها السابق أكين، الذي كان يمرّ بضائقة ماليّة، ويطلب منها المساعدة.
وفي آخر ليلة مع بعضهما قبل الإنفصال، غفت سيفيم بعدما شركت الكحول، فأخذ أكين هاتفها ودخل إلى حسابها المصرفيّ، وحوّل 225 ألف ليرة تركيّة إلى حسابه الشخصيّ، وغادر المنزل.
وبعدم اكتشافها السرقة، سارعت سيفيم إلى إغلاق حسابها المصرفيّ، وتم استرجاع المبلغ لاحقًا، لكنها أصرت على متابعة القضية قانونيّاً، بينما وجّهت النيابة العامة في إسطنبول إلى أكين تهم السرقة.
 
 
 
