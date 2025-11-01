25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أغلقت حسابها المصرفيّ... ممثلة شهيرة تتعرّض للسرقة ومفاجأة كبيرة عن هويّة الفاعل
Lebanon 24
01-11-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّضت بطلة مسلسل "
شراب التوت
" الممثلة التركيّة سيفيم
اردوغان
، للسرقة على يدّ شريكها السابق أكين، الذي كان يمرّ بضائقة ماليّة، ويطلب منها المساعدة.
Advertisement
وفي آخر ليلة مع بعضهما قبل الإنفصال، غفت سيفيم بعدما شركت
الكحول
، فأخذ أكين هاتفها ودخل إلى حسابها المصرفيّ، وحوّل 225 ألف ليرة تركيّة إلى حسابه الشخصيّ، وغادر المنزل.
وبعدم اكتشافها السرقة، سارعت سيفيم إلى إغلاق حسابها المصرفيّ، وتم استرجاع المبلغ لاحقًا، لكنها أصرت على متابعة القضية قانونيّاً، بينما وجّهت
النيابة العامة
في إسطنبول إلى أكين تهم السرقة.
مواضيع ذات صلة
على يدّ زوجها... شاعرة شهيرة تتعرّض للسرقة وهذا ما قالته بعد توقيفه
Lebanon 24
على يدّ زوجها... شاعرة شهيرة تتعرّض للسرقة وهذا ما قالته بعد توقيفه
01/11/2025 18:27:30
01/11/2025 18:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف انها ستتزوج في الأول من تشرين الثاني.. ومُفاجأة بهوية العريس (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف انها ستتزوج في الأول من تشرين الثاني.. ومُفاجأة بهوية العريس (صورة)
01/11/2025 18:27:30
01/11/2025 18:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ كبير... شاعرة معروفة تتعرّض للسرقة هكذا احتال عليها شخص مُقرّب منها
Lebanon 24
المبلغ كبير... شاعرة معروفة تتعرّض للسرقة هكذا احتال عليها شخص مُقرّب منها
01/11/2025 18:27:30
01/11/2025 18:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسّيت السيارة طارت فينا"... ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث سير برفقة أولادها وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
"حسّيت السيارة طارت فينا"... ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث سير برفقة أولادها وهذا ما أعلنته
01/11/2025 18:27:30
01/11/2025 18:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
شراب التوت
النيابة
اردوغان
الكحول
التركي
الترك
دوغان
قد يعجبك أيضاً
بشأن "مؤامرة الهبوط على القمر".. ناسا ترد على كيم كارداشيان
Lebanon 24
بشأن "مؤامرة الهبوط على القمر".. ناسا ترد على كيم كارداشيان
07:54 | 2025-11-01
01/11/2025 07:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. جيسيكا عازار تحتفل بـ "الهالويين" مع أولادها (صور)
Lebanon 24
تتواجد حاليا في أميركا.. جيسيكا عازار تحتفل بـ "الهالويين" مع أولادها (صور)
04:39 | 2025-11-01
01/11/2025 04:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب مُجددًا في أزمة.. مُتهمة بالتزوير!
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب مُجددًا في أزمة.. مُتهمة بالتزوير!
03:46 | 2025-11-01
01/11/2025 03:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بحركات مُثيرة.. دنيا بطمة تستعرض إطلالتها وتتعرّض للهجوم (فيديو)
Lebanon 24
بحركات مُثيرة.. دنيا بطمة تستعرض إطلالتها وتتعرّض للهجوم (فيديو)
01:33 | 2025-11-01
01/11/2025 01:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تخبرين أطفالك بقرار الانفصال؟ خطوات تحافظ على الأمان
Lebanon 24
كيف تخبرين أطفالك بقرار الانفصال؟ خطوات تحافظ على الأمان
00:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
14:37 | 2025-10-31
31/10/2025 02:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
06:32 | 2025-11-01
01/11/2025 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
07:33 | 2025-11-01
01/11/2025 07:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:26 | 2025-10-31
31/10/2025 05:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:54 | 2025-11-01
بشأن "مؤامرة الهبوط على القمر".. ناسا ترد على كيم كارداشيان
04:39 | 2025-11-01
تتواجد حاليا في أميركا.. جيسيكا عازار تحتفل بـ "الهالويين" مع أولادها (صور)
03:46 | 2025-11-01
شيرين عبد الوهاب مُجددًا في أزمة.. مُتهمة بالتزوير!
01:33 | 2025-11-01
بحركات مُثيرة.. دنيا بطمة تستعرض إطلالتها وتتعرّض للهجوم (فيديو)
00:00 | 2025-11-01
كيف تخبرين أطفالك بقرار الانفصال؟ خطوات تحافظ على الأمان
17:52 | 2025-10-31
برفقة "عريسها".. أول إطلالة لمنة شلبي بعد الزواج
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 18:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 18:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 18:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24