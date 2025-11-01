أغلقت حسابها المصرفيّ... ممثلة شهيرة تتعرّض للسرقة ومفاجأة كبيرة عن هويّة الفاعل

تعرّضت بطلة مسلسل " " الممثلة التركيّة سيفيم ، للسرقة على يدّ شريكها السابق أكين، الذي كان يمرّ بضائقة ماليّة، ويطلب منها المساعدة.

وفي آخر ليلة مع بعضهما قبل الإنفصال، غفت سيفيم بعدما شركت ، فأخذ أكين هاتفها ودخل إلى حسابها المصرفيّ، وحوّل 225 ألف ليرة تركيّة إلى حسابه الشخصيّ، وغادر المنزل.

وبعدم اكتشافها السرقة، سارعت سيفيم إلى إغلاق حسابها المصرفيّ، وتم استرجاع المبلغ لاحقًا، لكنها أصرت على متابعة القضية قانونيّاً، بينما وجّهت في إسطنبول إلى أكين تهم السرقة.