يسرا تكشف سرا عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وجهت يسرا تحية خاصة لصديقها محمد ، الشركة ، قائلة عبر حسابها الرسمي على "إكس": "فخورة جدًا بصديقي محمد السعدي.. دائمًا يقدر يجمع بين الفن، والفكر، والإخلاص في كل مشروع يحمله اسم مصر".وأشارت الأسطورة الفنية إلى المسار الحافل لإنجازات السعدي، مؤكدة أن "بصمته كانت علامة من علامات الجمال والوعي والفخر"، منذ الإشراف على موكب المومياوات الملكية المهيب وحتى المشاركة في حفل افتتاح ، في رحلة إبداعية متصلة.وأكدت يسرا أن السعدي يمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الموهبة الفنية والرؤية الفكرية والإخلاص للوطن، مما يجعله أحد الأسماء التي ساهمت في صنع اللحظات التاريخية التي تعيشها مصر حاليًا على الساحة الثقافية العالمية.