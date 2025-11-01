Advertisement

المرأة

يسرا تكشف سرا عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

Lebanon 24
01-11-2025
كشفت الفنانة يسرا عن السر وراء الإنجازات الثقافية والفنية الكبرى التي تشهدها مصر، مشيرة إلى أن وراء كل لحظة عظيمة يعيشها الوطن عقلًا مبدعًا يحول الأحلام إلى حقائق ملموسة.

وجهت يسرا تحية خاصة لصديقها محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة عبر حسابها الرسمي على "إكس": "فخورة جدًا بصديقي العزيز محمد السعدي.. دائمًا يقدر يجمع بين الفن، والفكر، والإخلاص في كل مشروع يحمله اسم مصر".
وأشارت الأسطورة الفنية إلى المسار الحافل لإنجازات السعدي، مؤكدة أن "بصمته كانت علامة من علامات الجمال والوعي والفخر"، منذ الإشراف على موكب المومياوات الملكية المهيب وحتى المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، في رحلة إبداعية متصلة.

وأكدت يسرا أن السعدي يمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين الموهبة الفنية والرؤية الفكرية والإخلاص للوطن، مما يجعله أحد الأسماء التي ساهمت في صنع اللحظات التاريخية التي تعيشها مصر حاليًا على الساحة الثقافية العالمية.
