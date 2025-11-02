وفاة فنّانة شابة بعد معركة مع السرطان.. هكذا نعتها ابنتها

Advertisement

ودعت الأوساط الفنية في والعالم ريوس، التي توفيت ليلة السبت تشرين الأول في مستشفى جوانا بمدينة ريسيفي، عن عمر ناهز 42 عاماً، بعد معركة طويلة وشجاعة مع مرض السرطان.كانت فانيسا تتلقى العلاج في المستشفى بعد تفاقم مرضها، الذي شُخِّصت به عام 2023، حيث عاد المرض بشكل ورم زليلي في رئتيها بعد أن أعلنت شفاءها الكامل قبل ورم ساركوما نادر في ساقها.تركت الفنانة الراحلة ابنتها الوحيدة لاريسا ريوس (16 عاماً)، التي نشرت رثاءً مؤثراً على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه: "ألم فقدانك لا يُوصف، لكن راحة رؤيتك حرةً وتخلصك من المعاناة أعظم. عزائي هو معرفة أن الذكريات والمودة والتعاليم أصبحت الآن جزءًا مني".وكان آخر منشور للفنانة على إنستغرام في 30 أيلول الماضي، حيث شاركت صوراً عائلية وكتبت: "نحن لسنا ما لدينا في الحياة، بل ما يهم هو من لدينا في حياتنا. العائلة هي المرساة التي تبقينا ثابتين في عواصف الحياة".وكانت فانيسا المطربة السابقة لفرق "كابيم كوم ميل" و" دو مويدو" و"كيتارا"، حيث أشادت فرقة "كابيم كوم ميل" بـ"احترافيتها وتفانيها وإرثها"، بينما وصفها زملاؤها الموسيقيون بأنها "بطلة" و"محاربة عظيمة"، في تحية لروحها القوية التي واجهت المرض بصلابة نادرة.