بملابس مخططة.. هيدي كرم برفقة نجلها (صورة)

Advertisement

ظهرت الفنانة في إطلالة مثيرة للجدل برفقة نجلها ، حيث ارتدى ملابس مخططة مستوحاة من أزياء العصابات، في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.واختارت كرم خلفية موسيقية من فيلم "عصابة وتوتو" لتواكب الصورة التي علقت عليها بعبارة موجزة: "عصابة وتوتو".