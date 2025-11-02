29
المرأة
بملابس مخططة.. هيدي كرم برفقة نجلها (صورة)
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:25
ظهرت الفنانة
هيدي كرم
في إطلالة مثيرة للجدل برفقة نجلها
نديم
، حيث ارتدى
الثنائي
ملابس مخططة مستوحاة من أزياء العصابات، في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.
واختارت كرم خلفية موسيقية من فيلم "عصابة
حمادة
وتوتو" لتواكب الصورة التي علقت عليها بعبارة موجزة: "عصابة
حماده
وتوتو".
