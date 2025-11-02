"طريقة المؤقت".. الحل السحري للتعامل مع طفلِكِ المندفع!

Advertisement

• ضرورة السماح للطفل بالخروج اليومي من المنزل، لأن البقاء الدائم بين الجدران يزيد العصبية والعناد.

• تجنّب التدليل المفرط، خصوصاً مع الطفل الأول، لأنه يولّد شعوراً بالتسلط والأنانية.

• الانتباه من الإهمال العاطفي، فقلة الاهتمام تؤدي إلى نتائج مشابهة للتدليل المفرط، حيث يعاني الطفل من الغضب والغيرة.

تُعدّ مشكلة الاندفاع والتسرع لدى الأطفال من أبرز الشكاوى داخل البيوت، إذ يعبّر الطفل الاندفاعي عن رغبته بالصراخ أو البكاء فوراً لتحقيق ما يريد دون انتظار. وللتعامل مع هذا السلوك، يوصي المرشد عارف بما يُعرف بـ طريقة "المؤقت"، وهي أسلوب حديث يساعد على تهذيب اندفاع الطفل تدريجياً.يُعرف الطفل الاندفاعي بأنه قليل الصبر، لا يتفهم ظروف الآخرين، ويعتقد أن الجميع وُجدوا لتلبية طلباته. ومع مرور الوقت، إن لم يُعالج هذا السلوك، يصبح شخصاً صعب التعامل، متوتراً، ويقاطع الآخرين في الحديث دون احترام لدورهم أو مشاعرهم.ويشرح عبد الله أن طريقة المؤقت تقوم على تدريب دماغ الطفل على الانتظار من خلال تحديد وقتٍ محدد قبل تنفيذ طلبه. ويُفضل أن تبدأ المدة بـ 30 ثانية فقط، ثم تُزاد تدريجياً، مما يعزز قدرة الطفل على ضبط النفس والتفكير قبل التصرف أو الكلام.وينصح الخبراء بالاستمرار في تطبيق الطريقة دون السخرية من الطفل أو مقارنته بالآخرين، مع إمكانية استخدام مؤقت في الهاتف أو ساعة يد الأم لتحديد الوقت بعيداً عن أنظار الطفل، حتى لا يشعر بالإحراج أو يُصاب بالحزن.ومن النصائح الإضافية التي يقدمها عبد الله:ويختتم المرشد التربوي بالتأكيد أن التوازن بين الحب والانضباط هو الأساس لتربية طفل قادر على الانتظار، التفكير، واحترام الآخرين.