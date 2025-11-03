28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نجمة شهيرة تعترف: لم اغسل شعري منذ 3 أشهر.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
03-11-2025
|
02:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تصريح شكّل صدمة للجمهور، اعترفت النجمة الأميركية
كاردي بي
انها لم تغسل شعرها منذ 3 أشهر.
Advertisement
وفي حين اعتقد بعض المتابعين أنها تمزح كعادتها، تساءل آخرون إن كانت صادقة فعلاً، خصوصًا أن ظهورها جاء بعد فترة طويلة من الانشغال بالمحاكم وجلسات التصوير.
وأوضحت
كاردي
بي لاحقا خلال بث مباشر أنها تخطط للعودة إلى العناية بشعرها قريبًا، قائلة إنها ستبدأ "بتدليك فروة الرأس بالزيوت قبل غسله وتضفيره كما كانت تفعل سابقًا".
وأضافت أن انشغالاتها الكثيرة، وخصوصًا خلال فترة حملها بطفلها الرابع من لاعب
كرة القدم
الأميركية ستيفون ديغز، جعلتها تهمل روتينها الجمالي مؤقتًا.
مواضيع ذات صلة
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
03/11/2025 12:27:06
03/11/2025 12:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
السجن 3 أشهر لمطرب مصري.. فما السبب؟
Lebanon 24
السجن 3 أشهر لمطرب مصري.. فما السبب؟
03/11/2025 12:27:06
03/11/2025 12:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة جلدية تكشف أبرز 3 أسباب لتساقط الشعر
Lebanon 24
طبيبة جلدية تكشف أبرز 3 أسباب لتساقط الشعر
03/11/2025 12:27:06
03/11/2025 12:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
Lebanon 24
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
03/11/2025 12:27:06
03/11/2025 12:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كرة القدم
كاردي بي
جمالي
تيفون
كاردي
تيفو
روتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بأجواء مميزة.. مذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيد ميلادها الـ 29 (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. مذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيد ميلادها الـ 29 (صور)
04:15 | 2025-11-03
03/11/2025 04:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كندة حنا تُفجر مُفاجأة.. زميلها النجم السوري الشهير استبعدها من مسلسل وهذا ما ستقوم به (فيديو)
Lebanon 24
كندة حنا تُفجر مُفاجأة.. زميلها النجم السوري الشهير استبعدها من مسلسل وهذا ما ستقوم به (فيديو)
00:31 | 2025-11-03
03/11/2025 12:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نادية الجندي تتألّق بالبدلة الرجالية
Lebanon 24
نادية الجندي تتألّق بالبدلة الرجالية
23:00 | 2025-11-02
02/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة الحامل بكوفيد... خطر على صحتها أم على دماغ جنينها؟
Lebanon 24
إصابة الحامل بكوفيد... خطر على صحتها أم على دماغ جنينها؟
16:21 | 2025-11-02
02/11/2025 04:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الملكة رانيا تخطف الانظار في مصر باللون الاحمر
Lebanon 24
الملكة رانيا تخطف الانظار في مصر باللون الاحمر
14:08 | 2025-11-02
02/11/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
Lebanon 24
إغلاق محال واعتقال تجار.. وجه جديد لـ"النظام" في غزة
12:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
Lebanon 24
تقرير يكشف.. ماذا يجري داخل إيران؟
07:00 | 2025-11-02
02/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن مُطاردة السنوار قبل اغتياله.. ضابط إسرائيلي يكشفها
15:00 | 2025-11-02
02/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
Lebanon 24
وحش بشري.. تفاصيل اضافية تُكشف عن جريمة الناعمة المروعة
10:45 | 2025-11-02
02/11/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:15 | 2025-11-03
بأجواء مميزة.. مذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيد ميلادها الـ 29 (صور)
00:31 | 2025-11-03
كندة حنا تُفجر مُفاجأة.. زميلها النجم السوري الشهير استبعدها من مسلسل وهذا ما ستقوم به (فيديو)
23:00 | 2025-11-02
نادية الجندي تتألّق بالبدلة الرجالية
16:21 | 2025-11-02
إصابة الحامل بكوفيد... خطر على صحتها أم على دماغ جنينها؟
14:08 | 2025-11-02
الملكة رانيا تخطف الانظار في مصر باللون الاحمر
11:00 | 2025-11-02
الشاي الأخضر.. احذري تفاعلاته مع هذه المكملات والأدوية
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
03/11/2025 12:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
03/11/2025 12:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
03/11/2025 12:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24