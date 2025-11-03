نجمة شهيرة تعترف: لم اغسل شعري منذ 3 أشهر.. إليكم السبب (صورة)

في تصريح شكّل صدمة للجمهور، اعترفت النجمة الأميركية انها لم تغسل شعرها منذ 3 أشهر.

وفي حين اعتقد بعض المتابعين أنها تمزح كعادتها، تساءل آخرون إن كانت صادقة فعلاً، خصوصًا أن ظهورها جاء بعد فترة طويلة من الانشغال بالمحاكم وجلسات التصوير.



وأوضحت بي لاحقا خلال بث مباشر أنها تخطط للعودة إلى العناية بشعرها قريبًا، قائلة إنها ستبدأ "بتدليك فروة الرأس بالزيوت قبل غسله وتضفيره كما كانت تفعل سابقًا".



وأضافت أن انشغالاتها الكثيرة، وخصوصًا خلال فترة حملها بطفلها الرابع من لاعب الأميركية ستيفون ديغز، جعلتها تهمل روتينها الجمالي مؤقتًا.