المرأة

نجمة شهيرة تعترف: لم اغسل شعري منذ 3 أشهر.. إليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
03-11-2025 | 02:57
في تصريح شكّل صدمة للجمهور، اعترفت النجمة الأميركية كاردي بي انها لم تغسل شعرها منذ 3 أشهر. 
وفي حين اعتقد بعض المتابعين أنها تمزح كعادتها، تساءل آخرون إن كانت صادقة فعلاً، خصوصًا أن ظهورها جاء بعد فترة طويلة من الانشغال بالمحاكم وجلسات التصوير. 

وأوضحت كاردي بي لاحقا خلال بث مباشر أنها تخطط للعودة إلى العناية بشعرها قريبًا، قائلة إنها ستبدأ "بتدليك فروة الرأس بالزيوت قبل غسله وتضفيره كما كانت تفعل سابقًا".

وأضافت أن انشغالاتها الكثيرة، وخصوصًا خلال فترة حملها بطفلها الرابع من لاعب كرة القدم الأميركية ستيفون ديغز، جعلتها تهمل روتينها الجمالي مؤقتًا.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24