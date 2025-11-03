Advertisement

المرأة

اطلالة نادرة لابنة الرئيس المصري.. شاهدوا جمالها

Lebanon 24
03-11-2025 | 07:03
احتفى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالإطلالة النادرة لآية السيسي، ابنة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدين ببساطة ورقة الفستان الذي ارتدته.
الفستان من تصميم مرمر حليم، التي صممت أيضاً فستان والدتها، سيدة مصر الأولى انتصار السيسي، وزُين بعبارات مطرزة بخيوط ذهبية تقول: "مصر عظيمة وتاريخها خالد" و"ومن نسلها تولد القوة"، ما أعطى الإطلالة معنى رمزيًا عميقًا.
 



كما أكملت الرمزية تفاصيل الإكسسوارات، حيث حملت بروش على شكل زهرة اللوتس، الزهرة المقدسة عند قدماء المصريين، والتي ترمز إلى النقاء والبعث من جديد.

وأكد النشطاء أن بساطة الفستان تضيف لمسة من الرقة والتواضع، مشابهة لظهورها السابق في مناسبات ملكية أخرى، مثل عرس ابن ملك الأردن.
