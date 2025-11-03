اطلالة نادرة لابنة الرئيس المصري.. شاهدوا جمالها



Advertisement

الفستان من تصميم مرمر حليم، التي صممت أيضاً فستان والدتها، سيدة مصر الأولى انتصار السيسي، وزُين بعبارات مطرزة بخيوط ذهبية تقول: "مصر عظيمة وتاريخها خالد" و"ومن نسلها تولد القوة"، ما أعطى الإطلالة معنى رمزيًا عميقًا. احتفى نشطاء بالإطلالة النادرة لآية ، ابنة ، خلال حفل افتتاح ، مشيدين ببساطة ورقة الفستان الذي ارتدته.الفستان من تصميم مرمر حليم، التي صممت أيضاً فستان والدتها، سيدة مصر الأولى انتصار السيسي، وزُين بعبارات مطرزة بخيوط ذهبية تقول: "مصر عظيمة وتاريخها خالد" و"ومن نسلها تولد القوة"، ما أعطى الإطلالة معنى رمزيًا عميقًا.







كما أكملت الرمزية تفاصيل الإكسسوارات، حيث حملت بروش على شكل زهرة اللوتس، الزهرة المقدسة عند قدماء المصريين، والتي ترمز إلى النقاء والبعث من جديد.



وأكد النشطاء أن بساطة الفستان تضيف لمسة من والتواضع، مشابهة لظهورها السابق في مناسبات ملكية أخرى، مثل عرس ابن .