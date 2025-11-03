بعد منشورات غامضة.. مغنية تحذف حسابها على "إنستغرام"

أغلقت العالمية حسابها على منصة "إنستغرام" بعد سلسلة منشورات أثارت قلق متابعيها، وذلك في خضم خلاف علني مع زوجها السابق بسبب مذكراته الجديدة.

وخلال الأسابيع الماضية، نشرت مقاطع فيديو وهي ترقص في منزلها، لكنها أغلقت التعليقات، واحتوت منشوراتها على رسائل مبهمة تتعلق بولديها جايدن وشون المقيمين مع والدهم في هاواي. في 7 تشرين الأول، ظهرت في مقطع فيديو بكدمات على ذراعيها وضمادات على يديها، مشيرة إلى أنها سقطت أثناء زيارة صديق، مؤكدة أن الرقص بالنسبة لها وسيلة للتعبير والفن وليس طلبًا للشفقة.



كما كشفت في منشور آخر في 19 تشرين الأول عن تجربتها في مركز إعادة تأهيل عام 2018 خلال فترة وصايتها الطويلة، ووصفت تأثير تلك الفترة على حالتها النفسية والجسدية، مشيرة إلى شعورها بـ"ضرر في الدماغ" ومشددة على أهمية الحرية والاستعادة الروحية.



تزامن هذا الحذف مع الجدل الذي أثاره كتاب فيدرلاين الجديد You Thought You Knew، والذي تناول سلوك سبيرز خلال زواجهما وعلاقته بأبنائهما، لترد النجمة عبر منصة X متهمة زوجها بمحاولات "التلاعب النفسي" واستغلال ألمها بعد توقف نفقة الأطفال، مؤكدة أن اهتمامها الأبرز هو سلامة أبنائها.



من جانب آخر، أثارت تصرفات سبيرز الأخيرة القلق داخل عائلتها بعد تداول مقاطع لها تقود سيارتها بشكل متهور في ، ما أعاد إلى الأذهان انهيارها الشهير عام 2007، حين فقدت السيطرة على حياتها وأدت تصرفاتها إلى خسارتها حضانة أبنائها.



وأكد ممثلها الإعلامي أن سبيرز تركز حاليًا على حياتها الخاصة وراحتها النفسية بعيدًا عن الاستغلال الإعلامي والجدل المستمر.