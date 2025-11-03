Advertisement

المرأة

بعد منشورات غامضة.. مغنية تحذف حسابها على "إنستغرام"

Lebanon 24
03-11-2025 | 09:39
A-
A+
Doc-P-1437588-638977854429347149.jpg
Doc-P-1437588-638977854429347149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغلقت المغنية العالمية بريتني سبيرز حسابها على منصة "إنستغرام" بعد سلسلة منشورات أثارت قلق متابعيها، وذلك في خضم خلاف علني مع زوجها السابق كيفن فيدرلاين بسبب مذكراته الجديدة.
Advertisement
وخلال الأسابيع الماضية، نشرت سبيرز مقاطع فيديو وهي ترقص في منزلها، لكنها أغلقت التعليقات، واحتوت منشوراتها على رسائل مبهمة تتعلق بولديها جايدن وشون المقيمين مع والدهم في هاواي. في 7 تشرين الأول، ظهرت في مقطع فيديو بكدمات على ذراعيها وضمادات على يديها، مشيرة إلى أنها سقطت أثناء زيارة صديق، مؤكدة أن الرقص بالنسبة لها وسيلة للتعبير والفن وليس طلبًا للشفقة.

كما كشفت في منشور آخر في 19 تشرين الأول عن تجربتها في مركز إعادة تأهيل عام 2018 خلال فترة وصايتها الطويلة، ووصفت تأثير تلك الفترة على حالتها النفسية والجسدية، مشيرة إلى شعورها بـ"ضرر في الدماغ" ومشددة على أهمية الحرية والاستعادة الروحية.

تزامن هذا الحذف مع الجدل الذي أثاره كتاب فيدرلاين الجديد You Thought You Knew، والذي تناول سلوك سبيرز خلال زواجهما وعلاقته بأبنائهما، لترد النجمة عبر منصة X متهمة زوجها بمحاولات "التلاعب النفسي" واستغلال ألمها بعد توقف نفقة الأطفال، مؤكدة أن اهتمامها الأبرز هو سلامة أبنائها.

من جانب آخر، أثارت تصرفات سبيرز الأخيرة القلق داخل عائلتها بعد تداول مقاطع لها تقود سيارتها بشكل متهور في كاليفورنيا، ما أعاد إلى الأذهان انهيارها الشهير عام 2007، حين فقدت السيطرة على حياتها وأدت تصرفاتها إلى خسارتها حضانة أبنائها.

وأكد ممثلها الإعلامي أن سبيرز تركز حاليًا على حياتها الخاصة وراحتها النفسية بعيدًا عن الاستغلال الإعلامي والجدل المستمر. 
مواضيع ذات صلة
تقلا شمعون وباسم مغنية يلتحقان بـ"بالحرام"
lebanon 24
03/11/2025 19:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خطة الأمير ويليام... هذا ما نشرته ميغان ماركل عبر حسابها على "إنستغرام"!
lebanon 24
03/11/2025 19:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زفاف سيلينا غوميز.. جاستن بيبر يثير الجدل بمنشور غامض
lebanon 24
03/11/2025 19:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ ف ب" عن مسؤول كبير في حماس: خطة ترامب "غامضة" والمفاوضات ضرورية
lebanon 24
03/11/2025 19:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24

كيفن فيدرلاين

كاليفورنيا

المغنية

الطويل

توت ⚔️

سبيرز

بريت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:39 | 2025-11-03
07:03 | 2025-11-03
04:15 | 2025-11-03
02:57 | 2025-11-03
00:31 | 2025-11-03
23:00 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24