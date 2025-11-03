من داخل المتحف المصري الكبير.. شاهدوا أحدث إطلالة لأروى جودة

Advertisement

ونشرت أروى عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة التقطتها داخل المتحف، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "لا زالت أفكر في ذلك".نالت الصورة إعجاب المتابعين، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة وأنيقة"، متألقة كالعادة"، "توب التوب".يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من المهمة التي شهدتها المحاكم ، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف ، إخراج .