المرأة
من داخل المتحف المصري الكبير.. شاهدوا أحدث إطلالة لأروى جودة
Lebanon 24
03-11-2025
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الفنانة
أروى جودة
متابعيها عبر مواقع التواصل أحدث ظهور لها من داخل
المتحف المصري الكبير
.
ونشرت أروى عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة التقطتها داخل المتحف، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "لا زالت أفكر في ذلك".
نالت الصورة إعجاب المتابعين، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة وأنيقة"، متألقة كالعادة"، "توب التوب".
يذكر أن، أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من
القضايا
المهمة التي شهدتها المحاكم
المصرية
، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، تأليف
محمود عزت
، إخراج
عمرو سلامة
.
