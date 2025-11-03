28
المرأة
بعد انتشار الشائعات.. أول تعليق من السوبرانو شيرين أحمد طارق (فيديو)
Lebanon 24
03-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت
السوبرانو
المصرية
العالمية
شيرين
أحمد طارق على الشائعات التي ترددت مؤخرًا عقب حفل افتتاح
المتحف المصري الكبير
.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي
أحمد سالم
في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون إي"، قالت شيرين إنها تابعت كل ما تم تداوله من شائعات، ووصفتها بأنها "مجنونة"، مضيفة: "أنا وزوجي نضحك عليها، لأني سعيدة في زواجي ومتزوجة من رجل محترم جدا".
وأضافت: "الحقيقة أن الأمر أغضبني قليلًا لأنه شكل غمامة على هذا الفرح الكبير ومشاركتي في احتفالية افتتاح
المتحف المصري
الكبير".
وعن تقديمها ومشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أكدت أنه حتى الآن لا تستطيع أن تستوعب أنها شاركت في تلك الاحتفالية الضخمة، مضيفة: "لم أستوعب الأمر حتى الأن، طنا نتدرب على هذه الاحتفالية لوقت طويلأ، حتى أتى يوم
العرض
كنت حاضرة كليا وشعرت بالدفء والحب وكأننا في وسط حكاية كبيرة، وشعرت بهذا الحب من البلد كلها".
حظيت السوبرانو المصرية العالمية، شيرين أحمد طارق بإشادة كبيرة من مختلف جموع الشعب المصري، بعد أدائها الرائع في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبدالفتاح
السيسي
.
