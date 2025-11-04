بعد مسيرة طويلة.. وفاة الممثلة الأميركية ديان لاد

أعلنت ابنة الممثلة الأميركية ديان لاد، وفاة والدتها عن عمر يناهز 89 عاماً.

Advertisement

ولاد التي ترشحت ثلاث مرات للفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، توفيت، الاثنين، في منزلها في .كما اشتهرت الراحلة بتجسيد دور المرأة القوية الذكية ذات الشخصية المعقدة في أدوار مثل نادلة وقحة وأم متسلطة مريضة عقليا وربة منزل غريبة الأطوار في الثلاثينيات من القرن الماضي.كذلك لعبت الممثلة الشقراء طويلة القامة دور البطولة في أفلام مثل (وايت لايتننج) "البرق الأبيض" (1973)، وفيلم الجريمة الدرامي (وايلد آت هارت) "قلب متوحش" (1990) للمخرج ، وفيلم السوداء (سيتيزن روث) "المواطنة روث" (1996)، و(داد آند ذيم) "أبي وهم" (2001)، ومسلسل "المستنيرة" (2011) من إنتاج إتش.بي.أو مع ابنتها.