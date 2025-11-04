Advertisement

المرأة

بعد مسيرة طويلة.. وفاة الممثلة الأميركية ديان لاد

Lebanon 24
04-11-2025 | 00:38
أعلنت ابنة الممثلة الأميركية ديان لاد، وفاة والدتها عن عمر يناهز 89 عاماً.
ولاد التي ترشحت ثلاث مرات للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، توفيت، الاثنين، في منزلها في كاليفورنيا.
كما اشتهرت الراحلة بتجسيد دور المرأة القوية الذكية ذات الشخصية المعقدة في أدوار مثل نادلة وقحة وأم متسلطة مريضة عقليا وربة منزل غريبة الأطوار في الثلاثينيات من القرن الماضي.

كذلك لعبت الممثلة الشقراء طويلة القامة دور البطولة في أفلام مثل (وايت لايتننج) "البرق الأبيض" (1973)، وفيلم الجريمة الدرامي (وايلد آت هارت) "قلب متوحش" (1990) للمخرج ديفيد لينش، وفيلم الكوميديا السوداء (سيتيزن روث) "المواطنة روث" (1996)، و(داد آند ذيم) "أبي وهم" (2001)، ومسلسل "المستنيرة" (2011) من إنتاج إتش.بي.أو مع ابنتها.
 
