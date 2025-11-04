Advertisement

المرأة

تغريم فنانة... عليها دفع هذا المبلغ الماليّ!

Lebanon 24
04-11-2025 | 06:39
أصدرت محكمة النقض حكماً نهائيّاً برفض الاستئناف المقدم من الفنانة ميار الببلاوي على قرار تغريمها 20 ألف جنيه في قضية السبّ والقذف المتبادَل بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر، كما رفضت المحكمة الطعون المضادة المقدمة من الطرفين، ليُصبح الحكم بالغرامة نهائيًا.
وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بإلغاء حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر والاكتفاء بتغريمه المبلغ عينه.
 
 
 
