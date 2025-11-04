تغريم فنانة... عليها دفع هذا المبلغ الماليّ!

Advertisement

أصدرت حكماً نهائيّاً برفض المقدم من الفنانة على قرار تغريمها 20 ألف جنيه في قضية السبّ والقذف المتبادَل بينها وبين الشيخ ، كما رفضت المحكمة المضادة المقدمة من الطرفين، ليُصبح الحكم بالغرامة نهائيًا.وكانت الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بإلغاء حكم حبس والاكتفاء بتغريمه المبلغ عينه.