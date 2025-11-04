24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بشورت قصير.. هبة نور تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
04-11-2025
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهرت
هبة نور
بإطلالة رياضية أنيقة وعصرية داخل المصعد، مرتدية هودي أبيض قصير مع شورت أسود ضيق، وأكملت مظهرها بنظارات شمسية داكنة، مما أعطى إطلالتها لمسة من الجرأة والأناقة العملية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشورت قصير.. جيسي عبدو تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
بشورت قصير.. جيسي عبدو تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
05/11/2025 00:23:17
05/11/2025 00:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بشورت قصير.. نادين نسيب نجيم تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
بشورت قصير.. نادين نسيب نجيم تنشر أحدث ظهور لها (صورة)
05/11/2025 00:23:17
05/11/2025 00:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة الأميرات.. فاليري أبو شقرا تلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
بإطلالة الأميرات.. فاليري أبو شقرا تلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (صورة)
05/11/2025 00:23:17
05/11/2025 00:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)
Lebanon 24
بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)
05/11/2025 00:23:17
05/11/2025 00:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة نور
رياضي
الأنا
رياض
بشور
تابع
قد يعجبك أيضاً
ريتا حرب بصورة عفوية
Lebanon 24
ريتا حرب بصورة عفوية
16:25 | 2025-11-04
04/11/2025 04:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إقامة أكبر معرض لأزياء الملكة إليزابيث الثانية
Lebanon 24
إقامة أكبر معرض لأزياء الملكة إليزابيث الثانية
09:34 | 2025-11-04
04/11/2025 09:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
Lebanon 24
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
07:38 | 2025-11-04
04/11/2025 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريم فنانة... عليها دفع هذا المبلغ الماليّ!
Lebanon 24
تغريم فنانة... عليها دفع هذا المبلغ الماليّ!
06:39 | 2025-11-04
04/11/2025 06:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو طريف لرحمة رياض وابنتها.. شاهدوا ماذا فعلتا
Lebanon 24
فيديو طريف لرحمة رياض وابنتها.. شاهدوا ماذا فعلتا
03:25 | 2025-11-04
04/11/2025 03:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
Lebanon 24
خبر سار لعشاق الأجواء الباردة… هذا ما ينتظرنا نهاية الأسبوع!
03:54 | 2025-11-04
04/11/2025 03:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
Lebanon 24
طائرات أميركيّة في أجواء لبنان.. هل تستعدّ واشنطن للهجوم على "حزب الله"؟
09:00 | 2025-11-04
04/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
Lebanon 24
بالصورة... تحذير من مصرف لبنان إلى المواطنين
07:56 | 2025-11-04
04/11/2025 07:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
Lebanon 24
الحريري "حسَم" خياره "الإنتخابي".. زيارات تنقلُ الموقف
12:00 | 2025-11-04
04/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
Lebanon 24
عند كورنيش الرملة البيضاء... هذا ما كان يفعله بفتيات قاصرات داخل سيارته!
08:39 | 2025-11-04
04/11/2025 08:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:25 | 2025-11-04
ريتا حرب بصورة عفوية
09:34 | 2025-11-04
إقامة أكبر معرض لأزياء الملكة إليزابيث الثانية
07:38 | 2025-11-04
إصابة الحوامل بكورونا تعرض أطفالهن لخطر غير متوقع
06:39 | 2025-11-04
تغريم فنانة... عليها دفع هذا المبلغ الماليّ!
03:25 | 2025-11-04
فيديو طريف لرحمة رياض وابنتها.. شاهدوا ماذا فعلتا
00:38 | 2025-11-04
بعد مسيرة طويلة.. وفاة الممثلة الأميركية ديان لاد
فيديو
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
05/11/2025 00:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
05/11/2025 00:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
05/11/2025 00:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24