المرأة
منى زكي: افتتاح المتحف المصري الكبير صفحة مضيئة في تاريخ مصر
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علقت النجمة
منى زكي
على مشاركتها الصوتية خلال حفل افتتاح
المتحف المصري الكبير
، الذي أقيم مساء السبت الماضي، وسط حضور رسمي وثقافى رفيع يتقدمه رئيس الجمهورية وعدد كبير من من الشخصيات العامة ونجوم الفن، معبرة عن سعادتها وفخرها الكبير بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، حتى وإن كانت مشاركتها صوتية فقط.
ونشرت منى زكى عبر حسابها على موقع إنستجرام فيديو بصوتها من افتتاح المتحف المصرى الكبير وعلقت:"شرف كبير ليا إن صوتي يكون حاضر في حدث وطني وعالمي عظيم زي ده.. افتتاح
المتحف المصري
الكبير صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ مصر، وهتفضل حاضرة في ذاكرتنا كلنا كمصريين.. وإثبات إن بلدنا كانت ولا تزال أم الحضارة". (اليوم السابع)
