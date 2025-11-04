Advertisement

المرأة

منى زكي: افتتاح المتحف المصري الكبير صفحة مضيئة في تاريخ مصر

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1438075-638978892811514641.jpeg
Doc-P-1438075-638978892811514641.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علقت النجمة منى زكي على مشاركتها الصوتية خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء السبت الماضي، وسط حضور رسمي وثقافى رفيع يتقدمه رئيس الجمهورية وعدد كبير من  من الشخصيات العامة ونجوم الفن، معبرة عن سعادتها وفخرها الكبير بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، حتى وإن كانت مشاركتها صوتية فقط.
Advertisement
ونشرت منى زكى عبر حسابها على موقع إنستجرام فيديو بصوتها من افتتاح المتحف المصرى الكبير وعلقت:"شرف كبير ليا إن صوتي يكون حاضر في حدث وطني وعالمي عظيم زي ده.. افتتاح المتحف المصري الكبير صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ مصر، وهتفضل حاضرة في ذاكرتنا كلنا كمصريين.. وإثبات إن بلدنا كانت ولا تزال أم الحضارة". (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
يسرا تكشف سرا عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
lebanon 24
05/11/2025 10:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
lebanon 24
05/11/2025 10:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل تاريخي وطائرات شراعيّة.. افتتاح مُبهر لـ"المتحف المصري الكبير"
lebanon 24
05/11/2025 10:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف الكبير: مصر القديمة ألهمت شعوب الأرض ومن ضفاف النيل انطلقت أنوار الحكمة في اتجاه التقدم الإنسانيّ والحضارة هذه تُبنى في أوقات السلام
lebanon 24
05/11/2025 10:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري

الجمهوري

منى زكي

جمهورية

سعادة

أم ال

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2025-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:41 | 2025-11-05
01:26 | 2025-11-05
16:25 | 2025-11-04
13:23 | 2025-11-04
09:34 | 2025-11-04
07:38 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24