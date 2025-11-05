رسالة من أحلام إلى آمال ماهر

Advertisement

شاركت الفنانة ، عبر حسابها على منصة "إكس"، صورة للفنانة بفستان زفاف، وهنأتها من خلال تعليق أرفقته بالصورة، قائلة: ألف مبارك حبيبتي اَمال الزواج من رجل الأعمال علي محجوب، وإن شاء الله بالرفاه والبنين.تفاعل متابعو أحلام مع تهنئتها للفنانة وعلقوا بالقول: "تهنئة راقية من نجمة راقية لأخرى، جمعتكما الموهبة والصوت والإحساس، واليوم يجمع الدعاء والفرح لآمال الغالية ألف مبارك لها، وبالرفاه والبنين إن شاء الله"، "يا حلوك ملكة قلوبنا أم القلب الكبير الله يسعد روحك الحلوة"، و"والله فرحت لها، دي ست العرايس، عقبال عندكم جميعاً."