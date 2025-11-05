28
رسالة من أحلام إلى آمال ماهر
Lebanon 24
05-11-2025
|
01:26
A-
A+
شاركت الفنانة
أحلام
، عبر حسابها على منصة "إكس"، صورة للفنانة
آمال ماهر
بفستان زفاف، وهنأتها من خلال تعليق أرفقته بالصورة، قائلة: ألف مبارك حبيبتي اَمال
ماهر على
الزواج من رجل الأعمال علي محجوب، وإن شاء الله بالرفاه والبنين.
تفاعل متابعو أحلام مع تهنئتها للفنانة وعلقوا بالقول: "تهنئة راقية من نجمة راقية لأخرى، جمعتكما الموهبة والصوت والإحساس، واليوم يجمع الدعاء والفرح لآمال الغالية ألف مبارك لها، وبالرفاه والبنين إن شاء الله"، "يا حلوك ملكة قلوبنا أم القلب
الطيب
الكبير الله يسعد روحك الحلوة"، و"والله فرحت لها، دي ست العرايس، عقبال عندكم جميعاً."
