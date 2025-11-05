Advertisement

المرأة

بعد تسع سنوات من "الحب".. هذا موعد حفل زفاف جورجينا رودريغيز!

Lebanon 24
05-11-2025 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1438420-638979548954839267.jpeg
Doc-P-1438420-638979548954839267.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في مقابلة حصرية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، عن تفاصيل خطوبته الرسمية من صديقته جورجينا رودريغيز بعد تسع سنوات من علاقة جمعتهما، مؤكدًا أن لحظة التقدّم للخطبة كانت "عفوية وصادقة" وليست نتيجة تخطيط مسبق.
Advertisement

وقال رونالدو: "كنت في المنزل مع العائلة، وفجأة دخلت بناتي وسألنني إن كنت سأعطي جورجينا الخاتم. عندها شعرت أن اللحظة المناسبة قد حانت"، مضيفًا أن جورجينا لم تهتم بالخاتم في البداية، بل سألته إن كان جادًّا، "وهذا ما جعلني أحبها أكثر"، على حدّ تعبيره.

ويُقدَّر ثمن خاتم الخطوبة بنحو 5 ملايين دولار أميركي، ويضمّ 30 قيراطًا من الألماس، ما يجعله من أفخم خواتم الخطوبة في العالم.

وفي ما يتعلق بحفل الزفاف، أعلن رونالدو أنه سيُقام بعد كأس العالم 2026، قائلاً: "نخطط لإقامة الزفاف بعد البطولة… وآمل أن أتوج بها أيضًا، لتكون لحظة لا تُنسى في حياتي".

وتطرق النجم البرتغالي إلى نهاية مسيرته الرياضية، مشيرًا إلى أنه يقترب من الاعتزال بعد مسيرة حافلة، قائلاً: "سيكون قرارًا صعبًا، لكنني مستعدّ لهذه المرحلة. أجهز لمستقبلي منذ كنت في الخامسة والعشرين، وسأكرّس وقتي أكثر لعائلتي".

كما أكّد رونالدو أنه أول لاعب في التاريخ تتجاوز ثروته المليار دولار، لكنه شدد على أن المال ليس هدفه الأساسي: "المال مهم، لكن هناك ما هو أثمن منه". وكشف عن شغفه بجمع السيارات الفارهة مثل بوغاتي، لكنه أوضح أنه يحتفظ بها أكثر مما يقودها، معتبرًا إياها استثمارًا طويل الأمد.

وفي ختام حديثه، قال رونالدو إن جورجينا تمثل محور حياته، مؤكدًا: "هي حب حياتي، والأشياء الجميلة تأتي دائمًا في الوقت المناسب".
مواضيع ذات صلة
صور جديدة من حفل زفاف ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق في اسبانيا.. إطلالتها حديث الجمهور
lebanon 24
05/11/2025 19:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة شاب قبل ساعات قليلة من حفل زفافه
lebanon 24
05/11/2025 19:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هو رجل أعمال أجنبيّ... فنانة مصريّة تكشف موعد حفل زفافها
lebanon 24
05/11/2025 19:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تزامنًا مع الغارات... حفل زفاف في الجنوب (فيديو)
lebanon 24
05/11/2025 19:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24

البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

في المنزل

البريطاني

سنوات من

السعود

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:15 | 2025-11-05
03:41 | 2025-11-05
01:26 | 2025-11-05
23:00 | 2025-11-04
16:25 | 2025-11-04
13:23 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24