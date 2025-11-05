بعد تسع سنوات من "الحب".. هذا موعد حفل زفاف جورجينا رودريغيز!

Advertisement

كشف النجم ، قائد نادي النصر السعودي، في مقابلة حصرية مع الإعلامي بيرس مورغان، عن تفاصيل خطوبته الرسمية من صديقته جورجينا رودريغيز بعد تسع علاقة جمعتهما، مؤكدًا أن لحظة التقدّم للخطبة كانت "عفوية وصادقة" وليست نتيجة تخطيط مسبق.وقال رونالدو: "كنت مع العائلة، وفجأة دخلت بناتي وسألنني إن كنت سأعطي جورجينا الخاتم. عندها شعرت أن اللحظة المناسبة قد حانت"، مضيفًا أن جورجينا لم تهتم بالخاتم في البداية، بل سألته إن كان جادًّا، "وهذا ما جعلني أحبها أكثر"، على حدّ تعبيره.ويُقدَّر ثمن خاتم الخطوبة بنحو 5 ملايين دولار أميركي، ويضمّ 30 قيراطًا من الألماس، ما يجعله من أفخم خواتم الخطوبة في العالم.وفي ما يتعلق بحفل الزفاف، أعلن رونالدو أنه سيُقام بعد 2026، قائلاً: "نخطط لإقامة الزفاف بعد البطولة… وآمل أن أتوج بها أيضًا، لتكون لحظة لا تُنسى في حياتي".وتطرق النجم البرتغالي إلى نهاية مسيرته الرياضية، مشيرًا إلى أنه يقترب من الاعتزال بعد مسيرة حافلة، قائلاً: "سيكون قرارًا صعبًا، لكنني مستعدّ لهذه المرحلة. أجهز لمستقبلي منذ كنت في الخامسة والعشرين، وسأكرّس وقتي أكثر لعائلتي".كما أكّد رونالدو أنه أول لاعب في التاريخ تتجاوز ثروته المليار دولار، لكنه شدد على أن المال ليس هدفه الأساسي: "المال مهم، لكن هناك ما هو أثمن منه". وكشف عن شغفه بجمع السيارات الفارهة مثل بوغاتي، لكنه أوضح أنه يحتفظ بها أكثر مما يقودها، معتبرًا إياها استثمارًا طويل الأمد.وفي ختام حديثه، قال رونالدو إن جورجينا تمثل محور حياته، مؤكدًا: "هي حب حياتي، والأشياء الجميلة تأتي دائمًا في الوقت المناسب".