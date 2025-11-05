27
لين برنجكجي بصورة عفوية من دون ماكياج
Lebanon 24
05-11-2025
|
23:00
A-
A+
في أحدث ظهور لها على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي، شاركت زوجة الممثل السوري
معتصم النهار
لين برنجكجي صورة سيلفي أنيقة تعكس ذوقها الرفيع في اختيار الملابس والإكسسوارات. ارتدت ملابس مريحة باللون
الرمادي
الفاتح، ما يعكس أسلوبها العصري في الحياة اليومية. خلفها، تظهر مجموعة رائعة من الأحذية والحقائب الفاخرة، مما يدل على شغفها بعالم الموضة والستايل.
