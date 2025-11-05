Advertisement

فنون ومشاهير

لين برنجكجي بصورة عفوية من دون ماكياج

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:00
Doc-P-1438491-638979685870862281.jpg
Doc-P-1438491-638979685870862281.jpg photos 0
في أحدث ظهور لها على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي، شاركت زوجة الممثل السوري معتصم النهار لين برنجكجي صورة سيلفي أنيقة تعكس ذوقها الرفيع في اختيار الملابس والإكسسوارات. ارتدت ملابس مريحة باللون الرمادي الفاتح، ما يعكس أسلوبها العصري في الحياة اليومية. خلفها، تظهر مجموعة رائعة من الأحذية والحقائب الفاخرة، مما يدل على شغفها بعالم الموضة والستايل.
فنون ومشاهير

المرأة

معتصم النهار لين برنجكجي

معتصم النهار

لين برنجكجي

الرمادي

الملا

معتصم

الست

تيار

