بالصورة.. مايا رعيدي بإطلالة جديدة

Advertisement

تألقت السابقة في أحدث ظهور لها حيث شاركت جمهورها صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أظهرت فيها إطلالة شتوية أنيقة ومميزة. اختارت مايا في هذه الصورة ارتداء توب بألوان ترابية دافئة تتناغم مع لون شعرها البني، مع إضاءة طبيعية جذابة أضافت لمسة ساحرة على ملامحها.حصدت الصورة إعجاب العديد من متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها الهادئة، كما تفاعل النجوم والزملاء معها بكلمات دعم وتشجيع.