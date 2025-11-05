Advertisement

فنون ومشاهير

بفستان ملفت... فاليري أبو شقرا تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صورة)

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1438565-638979835877768587.jpg
Doc-P-1438565-638979835877768587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطفت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة من إحدى السهرات.
Advertisement
ظهرت فاليري بإطلالة راقية وجذابة، مرتدية فستانًا أحمر طويلًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تميّز بقصّة أنثوية ناعمة وتفاصيل بسيطة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي.
ونسّقت فاليري إطلالتها مع حقيبة صغيرة باللون نفسه، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة ومكياجًا خفيفًا أبرز ملامحها الطبيعية.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالة، حيث أثنى المتابعون على جمالها اللافت وأناقتها المعتادة.
 
مواضيع ذات صلة
بإطلالة الأميرات.. فاليري أبو شقرا تلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (صورة)
lebanon 24
06/11/2025 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فاليري أبو شقرا بإطلالة جريئة ومثيرة في أحدث ظهور.. شاهدوا الصورة
lebanon 24
06/11/2025 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تتألق بفستان مكشوف الصدر والكتفين (صورة)
lebanon 24
06/11/2025 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار (صورة)
lebanon 24
06/11/2025 03:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

اللبناني العالمي

ملكة جمال لبنان

فاليري أبو شقرا

فاليري أبو شقر

جمال لبنان

ملكة جمال

أبو شقرا

إيلي صعب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:36 | 2025-11-05
09:15 | 2025-11-05
08:46 | 2025-11-05
03:41 | 2025-11-05
01:26 | 2025-11-05
23:00 | 2025-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24