بفستان ملفت... فاليري أبو شقرا تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صورة)

خطفت السابقة والممثلة الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية الستوري على إنستغرام صورة من إحدى السهرات.ظهرت فاليري بإطلالة راقية وجذابة، مرتدية فستانًا أحمر طويلًا من توقيع المصمم ، تميّز بقصّة أنثوية ناعمة وتفاصيل بسيطة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي.ونسّقت فاليري إطلالتها مع حقيبة صغيرة باللون نفسه، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة ومكياجًا خفيفًا أبرز ملامحها الطبيعية.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالة، حيث أثنى المتابعون على جمالها اللافت وأناقتها المعتادة.