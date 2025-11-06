ما هو الفيتامين الذي يحتاجه الشعر في الخريف؟

يندرج تساقط الشعر الموسميّ ضمن المشكلات التجميليّة الشائعة في الخريف. إذ تتغيّر دورة الشعر في هذا الفصل ويدخل في مرحلة "الراحة" بعد تعرّضه لأشعة الشمس القويّة في الصيف. خلال هذه الفترة، هناك فيتامين واحد قادر على إعادة بعض الحيوية للشعر والحدّ من تساقطه. إنه الفيتامين C، الذي يلعب دوراً مهماً في مجال العناية بالشعر طوال أشهر الخريف.

Advertisement

يُمثّل فقدان الشعر ظاهرة طبيعيّة ومؤقتة خلال فصل الخريف. تدوم هذه الظاهرة بين 6 و8 أسابيع، وهي عادة لا تدعو إلى القلق ما لم تستمرّ لأكثر من 3 أشهر أو تترافق مع أعراض أخرى مثل ظهور فراغات واضحة في فروة الرأس. ويلعب الفيتامين C دوراً مهماً في العناية بالشعر خلال هذه المرحلة الدقيقة، نظراً لفوائده العديدة في هذا المجال. أبرز مصادره الغذائية هي الحمضيات، والكيوي، والفراولة، الجوافة، والفلفل، والبقدونس كما يمكن الحصول عليه من المكملات الغذائية أما أهم فوائده للشعر فهي:

- تعزيز نموّه:

يُساهم الفيتامين C في زيادة نسبة إنتاج الجسم للكولاجين، الذي يُعتبر بروتيناً مهماً في مجال تقوية جذور الشعر والحفاظ على بنيته مما يُساعد في تعزيز نموه وزيادة حيويته. يعمل الفيتامين C أيضاً على تعزيز لمعان الشعر مما يجعله يبدو صحياً وجميلاً.



- حمايته من الجذور الحرة:

يتمتّع الفيتامين C بخصائص مُضادة للأكسدة تقاوم الجذور الحرة التي تتسبّب بتلف بصيلات الشعر. ويتمّ تعريف هذه الجذور على أنها إلكترونات مُستقلّة تبحث عن مثيلات لها كي ترتبط بها وتُحقّق الاستقرار. أما حركتها في الجسم فتُسبّب أضراراً في الخلايا. يزيد وجود هذه الجذور الحرة من تساقط الشعر، وهنا يأتي دور الفيتامين C ومفعوله المُضاد للأكسدة الذي يُساهم في إبطال مفعول هذه الجذور. يمكن الاستفادة من خصائص هذا الفيتامين موضعياً لدى وجوده في أقنعة وأمصال العناية بالشعر، أو لدى تناوله عن طريق الفم من خلال الفاكهة والخضراوات الطبيعيّة أو المُكمّلات الغذائية.

يُساعد الفيتامين C أيضاً في تحسين امتصاص الجسم للحديد، الذي يُعتبر معدناً حيوياً لصحة الشعر كون النقص فيه يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. يُساهم هذا الفيتامين كذلك في تعزيز الدمويّة في فروة الرأس وإيصال العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر وتعزيز نموه.



- مُحاربة جفافه:

يعمل الفيتامين C على تنشيط إنتاج الزيوت الطبيعيّة في فروة الرأس مما يُساهم بحمايتها من الجفاف. وهو يُساعد الشعر على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بها مما يُعزّز حيويته ويحمي أطرافه من التقصّف والتكسّر. ويتمتّع الفيتامين C بمفعول مُضاد للشيخوخة المبكرة التي يمكن أن تطال الشعر كونه يحمي فروة الرأس من الإجهاد التأكسدي.