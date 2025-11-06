في أول اطلالة رسمية لها.. راما دواجي تلفت الأنظار بفستان بتطريز فلسطيني



وحسب مجلة "Vogue"، اختارت دواجي (28 عاماً) في تلك المناسبة فستاناً مطرزاً من توقيع المصمم الفلسطيني– زيد ، المعروف بأسلوبه الذي يمزج بين التراث الفلسطيني والخيال العربي الحديث، ونسّقته مع تنورة من المخمل والدانتيل من دار الأزياء Ulla Johnson، في مزيج فنيّ يوازن بين الشرق والغرب، وبين الجذور والانفتاح. لفتت الفنانة التشكيلية راما دواجي، زوجة عمدة المنتخب زهران ممداني، الأنظار بإطلالتها اللافتة في أول ظهور رسمي لها بعد فوز زوجها في الانتخابات، إذ ارتدت تصميماً يجمع بين الجمال والرمزية الثقافية، في لحظة وُصفت بأنها "تعبير واعٍ عن الهوية والتضامن مع التي يؤمن بها الزوجان".وحسب مجلة "Vogue"، اختارت دواجي (28 عاماً) في تلك المناسبة فستاناً مطرزاً من توقيع المصمم الفلسطيني– زيد ، المعروف بأسلوبه الذي يمزج بين التراث الفلسطيني والخيال العربي الحديث، ونسّقته مع تنورة من المخمل والدانتيل من دار الأزياء Ulla Johnson، في مزيج فنيّ يوازن بين الشرق والغرب، وبين الجذور والانفتاح.

وبرز في إطلالتها حضور المصمم زيد حجازي المقيم في ، الذي يستلهم أعماله من التراث الفلسطيني وروح التمرد والمستقبل العربي، ليصوغ أزياء تحمل ذاكرة وتبحث عن صوت حضاري جديد للشرق في العالم.



واكتملت الإطلالة بإكسسوارات من المصمم الأمريكي Eddie Borgo، لتجمع بين الحِرفة والحداثة في آن واحد.

وبحسب المراقبين، فإن دواجي، ذات الأصول والمتزوجة من زهران ممداني أول عمدة مسلم في تاريخ ، تعد أول سيدة أولى للمدينة من "جيل زد"، لذلك قدّمت من خلال ظهورها رؤية جيل جديد من النساء العربيات اللاتي يوظفن الفن والموضة كلغة عالمية تعيد تعريف الأناقة بوصفها موقفاً ومعنى لا مظهراً فحسب.