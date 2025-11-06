Advertisement

المرأة

في أول اطلالة رسمية لها.. راما دواجي تلفت الأنظار بفستان بتطريز فلسطيني

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1438734-638980231285501299.jpg
Doc-P-1438734-638980231285501299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفتت الفنانة التشكيلية راما دواجي، زوجة عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، الأنظار بإطلالتها اللافتة في أول ظهور رسمي لها بعد فوز زوجها في الانتخابات، إذ ارتدت تصميماً يجمع بين الجمال والرمزية الثقافية، في لحظة وُصفت بأنها "تعبير واعٍ عن الهوية والتضامن مع القضايا التي يؤمن بها الزوجان".
Advertisement

وحسب مجلة "Vogue"، اختارت دواجي (28 عاماً) في تلك المناسبة فستاناً مطرزاً من توقيع المصمم الفلسطيني–الأردني زيد حجازي، المعروف بأسلوبه الذي يمزج بين التراث الفلسطيني والخيال العربي الحديث، ونسّقته مع تنورة من المخمل والدانتيل من دار الأزياء الأمريكية Ulla Johnson، في مزيج فنيّ يوازن بين الشرق والغرب، وبين الجذور والانفتاح.
وبرز في إطلالتها حضور المصمم زيد حجازي المقيم في لندن، الذي يستلهم أعماله من التراث الفلسطيني وروح التمرد والمستقبل العربي، ليصوغ أزياء تحمل ذاكرة وتبحث عن صوت حضاري جديد للشرق في العالم.

واكتملت الإطلالة بإكسسوارات من المصمم الأمريكي Eddie Borgo، لتجمع بين الحِرفة والحداثة في آن واحد.
وبحسب المراقبين، فإن دواجي، ذات الأصول السورية والمتزوجة من زهران ممداني أول عمدة مسلم في تاريخ مدينة نيويورك، تعد أول سيدة أولى للمدينة من "جيل زد"، لذلك قدّمت من خلال ظهورها رؤية جيل جديد من النساء العربيات اللاتي يوظفن الفن والموضة كلغة عالمية تعيد تعريف الأناقة بوصفها موقفاً ومعنى لا مظهراً فحسب.
 
مواضيع ذات صلة
بفستان بنقشة التايغر.. ممثلة معروفة تلفت الأنظار بإطلالة جديدة والجمهور يغازلها (صور)
lebanon 24
06/11/2025 13:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
lebanon 24
06/11/2025 13:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
lebanon 24
06/11/2025 13:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
lebanon 24
06/11/2025 13:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة نيويورك

الأمريكية

المستقبل

نيويورك

السورية

الأردني

القضايا

الأردن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:11 | 2025-11-06
23:00 | 2025-11-05
16:43 | 2025-11-05
14:36 | 2025-11-05
09:15 | 2025-11-05
08:46 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24