المرأة
في أول اطلالة رسمية لها.. راما دواجي تلفت الأنظار بفستان بتطريز فلسطيني
Lebanon 24
06-11-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت الفنانة التشكيلية راما دواجي، زوجة عمدة
نيويورك
المنتخب زهران ممداني، الأنظار بإطلالتها اللافتة في أول ظهور رسمي لها بعد فوز زوجها في الانتخابات، إذ ارتدت تصميماً يجمع بين الجمال والرمزية الثقافية، في لحظة وُصفت بأنها "تعبير واعٍ عن الهوية والتضامن مع
القضايا
التي يؤمن بها الزوجان".
وحسب مجلة "Vogue"، اختارت دواجي (28 عاماً) في تلك المناسبة فستاناً مطرزاً من توقيع المصمم الفلسطيني–
الأردني
زيد
حجازي
، المعروف بأسلوبه الذي يمزج بين التراث الفلسطيني والخيال العربي الحديث، ونسّقته مع تنورة من المخمل والدانتيل من دار الأزياء
الأمريكية
Ulla Johnson، في مزيج فنيّ يوازن بين الشرق والغرب، وبين الجذور والانفتاح.
وبرز في إطلالتها حضور المصمم زيد حجازي المقيم في
لندن
، الذي يستلهم أعماله من التراث الفلسطيني وروح التمرد والمستقبل العربي، ليصوغ أزياء تحمل ذاكرة وتبحث عن صوت حضاري جديد للشرق في العالم.
واكتملت الإطلالة بإكسسوارات من المصمم الأمريكي Eddie Borgo، لتجمع بين الحِرفة والحداثة في آن واحد.
وبحسب المراقبين، فإن دواجي، ذات الأصول
السورية
والمتزوجة من زهران ممداني أول عمدة مسلم في تاريخ
مدينة نيويورك
، تعد أول سيدة أولى للمدينة من "جيل زد"، لذلك قدّمت من خلال ظهورها رؤية جيل جديد من النساء العربيات اللاتي يوظفن الفن والموضة كلغة عالمية تعيد تعريف الأناقة بوصفها موقفاً ومعنى لا مظهراً فحسب.
مدينة نيويورك
الأمريكية
المستقبل
نيويورك
السورية
الأردني
القضايا
الأردن
