بفستان شفاف كشف عن جسمها.. نادين نجيم تُفاجئ الجمهور بإطلالتها (صورة)
Lebanon 24
06-11-2025
|
09:52
A-
A+
نشرت الممثلة
نادين نسيب نجيم
صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهرت فيها مرتدية فستاناً شفافاً باللون الأسود، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.
تلقى المنشور ردود فعل متباينة، حيث انتقد عدد كبير من المتابعين اختيارها لهذا اللوك، معتبرين أنه غير مناسب. وعبر البعض عن استيائهم من الترويج لهذه الملابس التي يرونها مثيرة.
في أول اطلالة رسمية لها.. راما دواجي تلفت الأنظار بفستان بتطريز فلسطيني
Lebanon 24
في أول اطلالة رسمية لها.. راما دواجي تلفت الأنظار بفستان بتطريز فلسطيني
03:49 | 2025-11-06
06/11/2025 03:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو الفيتامين الذي يحتاجه الشعر في الخريف؟
Lebanon 24
ما هو الفيتامين الذي يحتاجه الشعر في الخريف؟
02:11 | 2025-11-06
06/11/2025 02:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لين برنجكجي بصورة عفوية من دون ماكياج
Lebanon 24
لين برنجكجي بصورة عفوية من دون ماكياج
23:00 | 2025-11-05
05/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ملفت... فاليري أبو شقرا تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صورة)
Lebanon 24
بفستان ملفت... فاليري أبو شقرا تبهر متابعيها بأجدد جلسة تصوير لها (صورة)
16:43 | 2025-11-05
05/11/2025 04:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي بإطلالة جديدة
Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي بإطلالة جديدة
14:36 | 2025-11-05
05/11/2025 02:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
14:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
11:01 | 2025-11-05
05/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 17:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 17:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 17:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
