المرأة

بفستان شفاف كشف عن جسمها.. نادين نجيم تُفاجئ الجمهور بإطلالتها (صورة)

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:52
نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهرت فيها مرتدية فستاناً شفافاً باللون الأسود، مما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.
تلقى المنشور ردود فعل متباينة، حيث انتقد عدد كبير من المتابعين اختيارها لهذا اللوك، معتبرين أنه غير مناسب. وعبر البعض عن استيائهم من الترويج لهذه الملابس التي يرونها مثيرة.
 
