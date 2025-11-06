زوجة عمدة نيويورك... لباس يربك الإعلام الإسرائيلي (صور)

Advertisement

أثار فوز زهران ممداني بمنصب عمدة اهتمامًا واسعًا، لكن الأنظار اتجهت نحو زوجته دواجي التي ظهرت في احتفال الفوز مرتدية ثوبًا مطرزًا تراثيًا فلسطينيًا من تصميم الفلسطيني زيد . هذا الظهور اعتُبر بيانًا ثقافيًا مؤيدًا لفلسطين في لحظة سياسية بارزة.ورأت صحف أميركية أن دواجي "تعبّر بالموضة عما يقوله زوجها بالسياسة"، فيما وصف محللون إسرائيليون إطلالتها بأنها "رسالة رمزية مباشرة" مع تصاعد التأييد الشعبي لفلسطين داخل الجامعات الأميركية.الخطوة جاءت في سياق مواقف ممداني الداعمة لفلسطين، حيث كان قد دعا سابقًا إلى إعادة النظر في الاستثمارات البلدية المرتبطة بإسرائيل، والتمييز بين انتقاد ومعاداة .وفي المقابل، أعلنت رابطة مكافحة التشهير (ADL) إنشاء "مرصد ممداني" لمراقبة سياسات إدارته، في خطوة اعتُبرت أداة ضغط سياسية على خلفية مواقفه.ويرى ناشطون فلسطينيون أن اختيار دواجي للثوب لم يكن تفصيلاً عابرًا، بل تأكيد على قدرة الهوية على الحضور في الفضاء العام الأميركي عبر الثقافة والفن.