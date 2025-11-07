26
المرأة
بعد أنباء عن علاقة تجمع والدها بدينا الشربيني.. ابنة كريم محمود عبد العزيز تُهاجمها وما علاقة روبي؟
Lebanon 24
07-11-2025
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت كندة ابنة الفنان المصري كريم محمود
عبد العزيز
على منشور تناول شائعات حول علاقة تجمع بين والدها والفنانة
دينا الشربيني
، ما تسبب بضجة كبيرة.
وجاء تعليق كندة عقب انتشار مقطع فيديو تظهر فيه دينا الشربيني وهي ترقص مع الفنانة
روبي
في أحد الحفلات على
أنغام
أغنية "باي باي حبيبي"، بالتزامن مع تداول أنباء عن انفصال كريم
محمود عبد
العزيز
عن زوجته، ثم شائعات أخرى تزعم عودتهما مؤخرًا.
وكتبت كندة في تعليقها الغاضب: "الاتنين دول، روبي والتانية دي، فيستك! أنا بكرههم، وماما وبابا ما ينفعش تتجاب سيرتهم في بوستات".
ولم تتوقف عند ذلك، إذ نشرت منشورًا آخر شاركت فيه ابنة الفنان
تامر حسني
، وجاء فيه تعليق مقتضب أثار الجدل أيضًا: "إنها ساحرة."
دينا الشربيني
عبد العزيز
محمود عبد
تامر حسني
ضجة كبيرة
الشربين
التزام
تابع
