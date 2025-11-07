بعد أنباء عن علاقة تجمع والدها بدينا الشربيني.. ابنة كريم محمود عبد العزيز تُهاجمها وما علاقة روبي؟



وجاء تعليق كندة عقب انتشار مقطع فيديو تظهر فيه دينا الشربيني وهي ترقص مع الفنانة في أحد الحفلات على أغنية "باي باي حبيبي"، بالتزامن مع تداول أنباء عن انفصال كريم عن زوجته، ثم شائعات أخرى تزعم عودتهما مؤخرًا.



وكتبت كندة في تعليقها الغاضب: "الاتنين دول، روبي والتانية دي، فيستك! أنا بكرههم، وماما وبابا ما ينفعش تتجاب سيرتهم في بوستات".

ولم تتوقف عند ذلك، إذ نشرت منشورًا آخر شاركت فيه ابنة الفنان ، وجاء فيه تعليق مقتضب أثار الجدل أيضًا: "إنها ساحرة."