Advertisement

المرأة

بعد أنباء عن علاقة تجمع والدها بدينا الشربيني.. ابنة كريم محمود عبد العزيز تُهاجمها وما علاقة روبي؟

Lebanon 24
07-11-2025 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1439121-638981022852306214.jpeg
Doc-P-1439121-638981022852306214.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّقت كندة ابنة الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز على منشور تناول شائعات حول علاقة تجمع بين والدها والفنانة دينا الشربيني، ما تسبب بضجة كبيرة. 
Advertisement

وجاء تعليق كندة عقب انتشار مقطع فيديو تظهر فيه دينا الشربيني وهي ترقص مع الفنانة روبي في أحد الحفلات على أنغام أغنية "باي باي حبيبي"، بالتزامن مع تداول أنباء عن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، ثم شائعات أخرى تزعم عودتهما مؤخرًا.

وكتبت كندة في تعليقها الغاضب: "الاتنين دول، روبي والتانية دي، فيستك! أنا بكرههم، وماما وبابا ما ينفعش تتجاب سيرتهم في بوستات".
 
 
 
 
 
 
 
ولم تتوقف عند ذلك، إذ نشرت منشورًا آخر شاركت فيه ابنة الفنان تامر حسني، وجاء فيه تعليق مقتضب أثار الجدل أيضًا: "إنها ساحرة."
 
مواضيع ذات صلة
بعد زج اسمها في خلافات بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. هكذا ردت روبي
lebanon 24
07/11/2025 12:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
lebanon 24
07/11/2025 12:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أنباء عن علاقة حب سرية تجمعها بفارس كرم.. أول تعليق من مذيعة الـ MTV (فيديو)
lebanon 24
07/11/2025 12:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع النجمة التركية المعروفة بـ "لميس" بحبيب هاندا أرتشيل السابق (فيديو)
lebanon 24
07/11/2025 12:14:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دينا الشربيني

عبد العزيز

محمود عبد

تامر حسني

ضجة كبيرة

الشربين

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2025-11-07
02:52 | 2025-11-07
15:19 | 2025-11-06
09:52 | 2025-11-06
03:49 | 2025-11-06
02:11 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24