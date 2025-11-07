Advertisement

المرأة

بعد زج اسمها في خلافات بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. هكذا ردت روبي

Lebanon 24
07-11-2025 | 02:52
أصدرت الفنانة المصرية روبي بياناً رسمياً نشرته عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام" استنكرت خلاله الزجّ باسمها في خلافات أسرية لأي شخص، وذلك بعد منشور لابنة الفنان محمود كريم عبد العزيز قالت فيه أنها تكرهها بسبب ما حدث بين والديها من انتشار أخبار عن انفصالهما. 
وجاء في البيان: "تستنكر الفنانة روبي ما نُشر أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية تخص إحدى الأسر الفنية في مصر، كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "روبي تحرص دائماً على الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع زملائها في الوسط الفني، ولم تكن يوماً سبباً في أي أزمة أو طرفاً في أي خلاف من أي نوع".

واختُتم البيان بالقول: "تؤكد روبي أن الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تُدار بواسطة فريق مختص من مسؤولي السوشيال ميديا باستثناء إنستغرام، وليست تحت إدارتها الشخصية، وأن أي محتوى يُنشر على تلك الحسابات لا يستهدف أي طرف، ولا يُقصد به التلميح أو الإيذاء لأي شخص".

وترددت أنباء مؤخرا عن انفصال عبد العزيز عن زوجته ودخوله في علاقة مع الفنانة دينا الشربيني.
02:11 | 2025-11-06
