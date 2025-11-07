بعد زج اسمها في خلافات بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. هكذا ردت روبي

Advertisement

أصدرت الفنانة بياناً رسمياً نشرته عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام" استنكرت خلاله الزجّ باسمها في خلافات أسرية لأي شخص، وذلك بعد منشور لابنة الفنان محمود كريم قالت فيه أنها تكرهها بسبب ما حدث بين والديها من انتشار عن انفصالهما.وجاء في البيان: "تستنكر الفنانة روبي ما نُشر أخيراً عبر حول علاقتها بأي خلافات أسرية تخص إحدى الأسر الفنية في مصر، كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف: "روبي تحرص دائماً على الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع زملائها في الوسط الفني، ولم تكن يوماً سبباً في أي أزمة أو طرفاً في أي خلاف من أي نوع".واختُتم البيان بالقول: "تؤكد روبي أن الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تُدار بواسطة فريق مختص من مسؤولي السوشيال ميديا باستثناء إنستغرام، وليست تحت إدارتها الشخصية، وأن أي محتوى يُنشر على تلك الحسابات لا يستهدف أي طرف، ولا يُقصد به التلميح أو الإيذاء لأي شخص".وترددت أنباء مؤخرا عن انفصال عبد عن زوجته ودخوله في علاقة مع الفنانة دينا الشربيني.