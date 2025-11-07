Advertisement

المرأة

أحلام تقدم نصيحة للمتزوجات.. وتُشعل مواقع التواصل

Lebanon 24
07-11-2025 | 04:00
قدّمت الفنانة الإمارتية أحلام نصيحة وصفت بالمفاجئة للزوجات بشأن أهمية الكلمة الطيبة في العلاقة الزوجية، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي. 
وكانت أحلام علقت على أحد الفيديوهات المتداولة الذي يتناول الخلافات الزوجية قائلة: "الله يصلحك أختي، ردي عليه قولي له المكان زين بك وبوجودك... الزوج يبي كلمة حلوة بس تدخلك الجنة، خليه يشوف جنتك لا يشوف نارك".
 
ودعت أحلام في رسالتها إلى اللين والحنان في التعامل بين الزوجين، ولاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، حيث رأى كثيرون أنها تعكس نضجًا وتجربة حقيقية في الحياة الزوجية.




