أحلام تقدم نصيحة للمتزوجات.. وتُشعل مواقع التواصل

قدّمت الفنانة الإمارتية نصيحة وصفت بالمفاجئة للزوجات بشأن أهمية الكلمة في العلاقة الزوجية، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.وكانت أحلام علقت على أحد الفيديوهات المتداولة الذي يتناول الخلافات الزوجية قائلة: "الله يصلحك أختي، ردي عليه قولي له المكان زين بك وبوجودك... الزوج يبي كلمة حلوة بس تدخلك الجنة، خليه يشوف جنتك لا يشوف نارك".

ودعت أحلام في رسالتها إلى اللين والحنان في التعامل بين الزوجين، ولاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، حيث رأى كثيرون أنها تعكس نضجًا وتجربة حقيقية في الحياة الزوجية.







