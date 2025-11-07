بالصورة: ساندرا رزق تستعرض جمالها و أنوثتها بلوك رائع

شاركت لعام 2000 الممثلة متابعيها على "إنستغرام" صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة وعصرية. ظهرت ساندرا بفستان طويل بلون ترابي ناعم، مع طبقة داخلية باللون ، مما أضفى تباينًا بسيطًا ومريحًا على المظهر. أكملت إطلالتها بحقيبة يد ذات تصميم كلاسيكي بلون مشابه للفستان، مع حذاء مفتوح أنيق. كما نسقت عقدًا بسيطًا وساعة يد فاخرة، مما جعل اللوك متكاملاً يجمع بين الراحة والفخامة.

