المرأة

بالصورة: ساندرا رزق تستعرض جمالها و أنوثتها بلوك رائع

Lebanon 24
07-11-2025 | 08:50
شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة ساندرا رزق متابعيها على "إنستغرام" صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة وعصرية. ظهرت ساندرا بفستان طويل بلون ترابي ناعم، مع طبقة داخلية باللون الرمادي، مما أضفى تباينًا بسيطًا ومريحًا على المظهر. أكملت إطلالتها بحقيبة يد ذات تصميم كلاسيكي بلون مشابه للفستان، مع حذاء مفتوح أنيق. كما نسقت عقدًا بسيطًا وساعة يد فاخرة، مما جعل اللوك متكاملاً يجمع بين الراحة والفخامة.
ملكة جمال لبنان

ساندرا رزق

جمال لبنان

ملكة جمال

الرمادي

لبنان

كلاس

ما ن

