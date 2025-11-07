Advertisement

المرأة

إطلالة راقية... هيفا وهبي تخطف الأنظار مجددًا (صورة)

Lebanon 24
07-11-2025 | 10:13
نشرت الفنانة هيفا وهبي عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام” صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة أثناء تواجدها في أحد المطارات.
ارتدت هيفا كنزة قصيرة مخططة بألوان ترابية مع بنطال جينز واسع وحملت حقيبة صغيرة بنقشة النجوم، وأكملت إطلالتها بحذاء كعب مفتوح بلون فاتح.
وقد تفاعل المتابعون مع الصورة على نطاق واسع، حيث أبدوا إعجابهم بـ“ذوقها العصري وأناقتها الدائمة”.
