من داخل طائرة خاصة… جورجينا تنشر إطلالاتها الجديدة شاهدوها

Lebanon 24
07-11-2025 | 14:18
نشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، زوجة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة على حسابها في إنستغرام، ظهرت فيها داخل طائرة خاصة بإطلالة جريئة وأنيقة نالت إعجاب متابعيها.
واحتفت جورجينا بوجودها مؤخراً في فرنسا، حيث حضرت عدة عروض ضمن أسبوع الموضة في باريس، ونشرت فيديو يجمع أبرز إطلالاتها.

وتحرص جورجينا على التواجد في مناسبات عامة حول العالم، بما في ذلك المحافل السينمائية الكبرى، كان آخرها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

يُذكر أن آخر مشاركاتها الفنية كانت في الموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس، الذي عُرض عام 2024.





























 
 
