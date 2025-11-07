بفستان ضيّق باللون البوردو.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها قبل حفلها الليلة في عمان (فيديو)

استعرضت الفنانة إطلالتها استعدادًا لحفلها الغنائي المقرر إقامته الليلة في عمّان.

Advertisement

وشاركت جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على " "، ظهرت فيه بفستان ضيّق باللون البوردو، تميّز بأناقته وجاذبيته، وعلّقت عليه قائلة: وشاركت جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على " "، ظهرت فيه بفستان ضيّق باللون البوردو، تميّز بأناقته وجاذبيته، وعلّقت عليه قائلة:

استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إطلالتها استعدادا لحفلها الغنائي الليلة في .

"المسرح يناديني، دعونا نجعلها ليلى لا تنسى".ويشهد الحفل حضور جماهيري كبير من محبي الفنانة هيفاء وهبي،ومن المقرر أن تقدم باقة من أشهر أغانيها.