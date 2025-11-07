24
المرأة
بفستان ضيّق باللون البوردو.. هيفاء وهبي تستعرض إطلالتها قبل حفلها الليلة في عمان (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2025
|
16:00
A-
A+
استعرضت الفنانة
اللبنانية
هيفاء وهبي
إطلالتها استعدادًا لحفلها الغنائي المقرر إقامته الليلة في عمّان.
وشاركت
هيفاء
جمهورها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "
فيسبوك
"، ظهرت فيه بفستان ضيّق باللون البوردو، تميّز بأناقته وجاذبيته، وعلّقت عليه قائلة:
"المسرح يناديني، دعونا نجعلها ليلى لا تنسى".
ويشهد الحفل حضور جماهيري كبير من محبي الفنانة هيفاء وهبي،ومن المقرر أن تقدم باقة من أشهر أغانيها.
استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إطلالتها استعدادا لحفلها الغنائي الليلة في
عمان
.
