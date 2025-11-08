بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)

Advertisement

بعدما ضجت بخبر عودة الفنان المصري كريم محمود إلى الفنانة دينا الشربيني، لم تهتم زوجة الأخير آن الرفاعي بما يحصل وقامت بنشر صور من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها على " ".ونشرت آن مجموعة الصور مصحوبة بأغنية "شو كانت حلوة الليالي".وكانت ابنة كريم هاجمت الفنانة دينا الشربيني وروبي، في تعليق على أحد المنشورات التي تزعم عن علاقة تجمع دينا بوالدها، بجانب ظهور دينا في فيديو ترقص فيه مع بأحد حفلاتها على باي باي حبيبي، وذلك بعد أنباء انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز، قبل أنباء تزعم عودتهما مؤخرًا.وكتبت كندا في تعليقها: "الاتنين دول روبي والتانية دي، الاتنين دول فيستك، وأنا بكرههم، وماما وبابا ما ينفعش تتجاب سيرتهم في بوستات".