المرأة

بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)

Lebanon 24
08-11-2025 | 00:19
بعدما ضجت وسائل الإعلام بخبر عودة الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز إلى الفنانة دينا الشربيني، لم تهتم زوجة الأخير آن الرفاعي بما يحصل وقامت بنشر صور من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها على "انستغرام". 
ونشرت آن مجموعة الصور مصحوبة بأغنية "شو كانت حلوة الليالي". 

وكانت كندا ابنة كريم محمود عبد العزيز هاجمت الفنانة دينا الشربيني وروبي، في تعليق على أحد المنشورات التي تزعم عن علاقة تجمع دينا بوالدها، بجانب ظهور دينا في فيديو ترقص فيه مع روبي بأحد حفلاتها على أنغام باي باي حبيبي، وذلك بعد أنباء انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز، قبل أنباء تزعم عودتهما مؤخرًا.

وكتبت كندا في تعليقها: "الاتنين دول روبي والتانية دي، الاتنين دول فيستك، وأنا بكرههم، وماما وبابا ما ينفعش تتجاب سيرتهم في بوستات".
 
