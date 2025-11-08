24
بيروت
المرأة
بمنشور غامض.. ياسمين عبد العزيز تُثير الجدل وتتصدر التريند! (صورة)
Lebanon 24
08-11-2025
|
02:07
نشرت الفنانة
المصرية
ياسمين عبد العزيز
رسالة غامضة عبر حسابها على "
فيسبوك
" اقتبست فيها مقولة للشاعر
نزار قباني
.
وجاء في المقولة التي اقتبستها ياسمين عن
نزار
قباني
"لا يشوه سمعة المرأة إلا اثنان: امرأة تعجز عن أن تكون مثلها، ورجل لا يستطيع الوصول إليها".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، معتبرين أن هذه الكلمات تعكس دعمًا قويًا للمرأة ورسالة ضد التنمر والحكم المسبق عليها.
