بمنشور غامض.. ياسمين عبد العزيز تُثير الجدل وتتصدر التريند! (صورة)



Advertisement

وجاء في المقولة التي اقتبستها ياسمين عن "لا يشوه سمعة المرأة إلا اثنان: امرأة تعجز عن أن تكون مثلها، ورجل لا يستطيع الوصول إليها". نشرت الفنانة رسالة غامضة عبر حسابها على " " اقتبست فيها مقولة للشاعر .وجاء في المقولة التي اقتبستها ياسمين عن "لا يشوه سمعة المرأة إلا اثنان: امرأة تعجز عن أن تكون مثلها، ورجل لا يستطيع الوصول إليها".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، معتبرين أن هذه الكلمات تعكس دعمًا قويًا للمرأة ورسالة ضد التنمر والحكم المسبق عليها.













