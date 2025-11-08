ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة بالأسود (صورة)

Advertisement

شاركت الممثلة متابعيها عبر خاصية القصص في إنستغرام بصورة جديدة أطلت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت "بلوزة" سوداء ضيقة مع بنطال واسع باللون نفسه، وأكملت اللوك بحقيبة يد وردية زاهية.وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشاد كثيرون بجمال الإطلالة وأناقتها، فيما رأى آخرون أنها تميل مؤخرًا إلى الأسلوب العملي والعصري في أزيائها اليومية.