24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
كارين سلامة تبرز تفاصيل موضة الخريف بإطلالتها الأخيرة
Lebanon 24
08-11-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مُقدّمة البرامج والممثلة
كارين سلامة
صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة عصرية تجمع بين الأناقة والكاجوال.
Advertisement
ارتدت كارين سترة بيضاء مع "سروال" واسع باللون الأسود، وحزام بني أنيق، وحذاء
رياضي
يعكس أسلوباً مريحاً وعصرياً.
تعكس هذه الإطلالة جرأة في اختيار الملابس مع لمسة كلاسيكية تناسب مختلف المناسبات.
مواضيع ذات صلة
تعرفوا إلى أبرز تفاصيل عملية انتخابات مجلس الشعب في سوريا
Lebanon 24
تعرفوا إلى أبرز تفاصيل عملية انتخابات مجلس الشعب في سوريا
09/11/2025 15:21:16
09/11/2025 15:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو الفيتامين الذي يحتاجه الشعر في الخريف؟
Lebanon 24
ما هو الفيتامين الذي يحتاجه الشعر في الخريف؟
09/11/2025 15:21:16
09/11/2025 15:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وجهات مثالية للسفر في فصل الخريف
Lebanon 24
وجهات مثالية للسفر في فصل الخريف
09/11/2025 15:21:16
09/11/2025 15:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يعتبر الخريف التوقيت المثالي لخسارة الوزن؟
Lebanon 24
لماذا يعتبر الخريف التوقيت المثالي لخسارة الوزن؟
09/11/2025 15:21:16
09/11/2025 15:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اللون الأسود
كارين سلامة
رين سلامة
الملا
رياضي
الأنا
رياض
كلاس
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنانة لبنانيّة بارزة تتسبّب بطلاق شاب وزوجته... إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة بارزة تتسبّب بطلاق شاب وزوجته... إليكم تفاصيل ما حصل
07:02 | 2025-11-09
09/11/2025 07:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ميغان ماركل وزوجها هاري أثارا الجدل... ماذا ارتديا خلال حفل عيد ميلاد؟
Lebanon 24
ميغان ماركل وزوجها هاري أثارا الجدل... ماذا ارتديا خلال حفل عيد ميلاد؟
05:53 | 2025-11-09
09/11/2025 05:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت وتمايلت بدلع.. بلقيس فتحي تتألق بفستان أنيق (فيديو)
Lebanon 24
رقصت وتمايلت بدلع.. بلقيس فتحي تتألق بفستان أنيق (فيديو)
03:20 | 2025-11-09
09/11/2025 03:20:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا استسلام".. كيم كارداشيان تعلن رسوبها باختبار نقابة المحامين
Lebanon 24
"لا استسلام".. كيم كارداشيان تعلن رسوبها باختبار نقابة المحامين
02:43 | 2025-11-09
09/11/2025 02:43:35
Lebanon 24
Lebanon 24
7 خطوات تزيد ثقة المرأة بنفسها وتساعدها على النجاح
Lebanon 24
7 خطوات تزيد ثقة المرأة بنفسها وتساعدها على النجاح
23:00 | 2025-11-08
08/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:02 | 2025-11-09
فنانة لبنانيّة بارزة تتسبّب بطلاق شاب وزوجته... إليكم تفاصيل ما حصل
05:53 | 2025-11-09
ميغان ماركل وزوجها هاري أثارا الجدل... ماذا ارتديا خلال حفل عيد ميلاد؟
03:20 | 2025-11-09
رقصت وتمايلت بدلع.. بلقيس فتحي تتألق بفستان أنيق (فيديو)
02:43 | 2025-11-09
"لا استسلام".. كيم كارداشيان تعلن رسوبها باختبار نقابة المحامين
23:00 | 2025-11-08
7 خطوات تزيد ثقة المرأة بنفسها وتساعدها على النجاح
12:00 | 2025-11-08
ياسمين صبري تلفت الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة بالأسود (صورة)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:21:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24