كارين سلامة تبرز تفاصيل موضة الخريف بإطلالتها الأخيرة

نشرت مُقدّمة البرامج والممثلة صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة عصرية تجمع بين الأناقة والكاجوال.ارتدت كارين سترة بيضاء مع "سروال" واسع باللون الأسود، وحزام بني أنيق، وحذاء يعكس أسلوباً مريحاً وعصرياً.تعكس هذه الإطلالة جرأة في اختيار الملابس مع لمسة كلاسيكية تناسب مختلف المناسبات.