المرأة

كارين سلامة تبرز تفاصيل موضة الخريف بإطلالتها الأخيرة

Lebanon 24
08-11-2025 | 15:00
نشرت مُقدّمة البرامج والممثلة كارين سلامة صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة عصرية تجمع بين الأناقة والكاجوال.
ارتدت كارين سترة بيضاء مع "سروال" واسع باللون الأسود، وحزام بني أنيق، وحذاء رياضي يعكس أسلوباً مريحاً وعصرياً.

تعكس هذه الإطلالة جرأة في اختيار الملابس مع لمسة كلاسيكية تناسب مختلف المناسبات.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24