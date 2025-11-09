Advertisement

المرأة

"لا استسلام".. كيم كارداشيان تعلن رسوبها باختبار نقابة المحامين

Lebanon 24
09-11-2025 | 02:43
أعلنت كيم كارداشيان رسوبها باختبار نقابة المحامين بولاية كاليفورنيا في محاولتها الأولى، وذلك بعد نحو ستة أشهر من تخرجها من برنامجها في كلية الحقوق. 
واعترفت نجمة تلفزيون الواقع عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، بخيبة أملها لكنها أكدت أنها لن تتخلى عن حلمها في أن تصبح محامية. وكتبت مازحة: "حسنا... لست محامية بعد، فقط ألعب دور محامية أنيقة جدا على التلفاز"، في إشارة إلى دورها في مسلسلها القانوني الجديد All’s Fair من إنتاج رايان ميرفي.

وأضافت: "بعد ست سنوات من رحلتي في دراسة القانون، ما زلت ملتزمة حتى أنجح في الامتحان. لا طرق مختصرة، ولا استسلام، فقط المزيد من الدراسة والمثابرة". وأكدت أن اقترابها من النجاح زادها حافزا على الاستمرار.

وبدأت كارداشيان رحلتها غير التقليدية في مجال القانون عام 2018، عندما التحقت ببرنامج تدريب عملي لمدة أربع سنوات في مكتب محاماة بمدينة سان فرانسيسكو بدلًا من الالتحاق بكلية قانون تقليدية.

وكانت اجتازت "الاختبار الصغير" الخاص بالسنة الأولى من الدراسة بعد ثلاث محاولات في عام 2021، كما نجحت في اختبار المسؤولية المهنية (MPRE) في وقت سابق من هذا العام. (ارم نيوز)
