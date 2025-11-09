أغنيّة جديدة لكاتي بيري... ماذا كشفت فيها عن إنهيار علاقتها بأورلاندو بلوم؟ (فيديو)

Advertisement

أطلقت الفنانة أغنيتها الجديدة "Bandaids"، التي جاءت محمّلة بمشاعر الانكسار والخذلان، وبدت وكأنها رسالة غير مباشرة تكشف أسباب إنفصالها عن الممثل .وتقول في المقطع الأول من الاغنية: "أقسم أنني حاولت، ولم أترك حجراً دون أن أقلبه"، في إشارة إلى محاولة يائسة لإنقاذ علاقتها ببلوم.كما تضمنت كلمات الأغنية إشارات إلى الإهمال العاطفي، فقالت: "كنت موجوداً، لكنك لم تكن حقاً هناك"، في إشارة إلى غياب الاهتمام من الطرف الآخر.وتابعت الأغنية وصف مراحل الانهيار العاطفي بينهما، مع جمل مثل: "تعبت من محاولات الإنقاذ البطيئة"، و"لا فائدة من إرسال الزهور الآن". (الامارات 24)