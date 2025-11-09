Advertisement

المرأة

أغنيّة جديدة لكاتي بيري... ماذا كشفت فيها عن إنهيار علاقتها بأورلاندو بلوم؟ (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2025 | 10:00
أطلقت الفنانة كاتي بيري أغنيتها الجديدة "Bandaids"، التي جاءت محمّلة بمشاعر الانكسار والخذلان، وبدت وكأنها رسالة غير مباشرة تكشف أسباب إنفصالها عن الممثل أورلاندو بلوم.
وتقول بيري في المقطع الأول من الاغنية: "أقسم أنني حاولت، ولم أترك حجراً دون أن أقلبه"، في إشارة إلى محاولة يائسة لإنقاذ علاقتها ببلوم.

كما تضمنت كلمات الأغنية إشارات إلى الإهمال العاطفي، فقالت: "كنت موجوداً، لكنك لم تكن حقاً هناك"، في إشارة إلى غياب الاهتمام من الطرف الآخر.

وتابعت الأغنية وصف مراحل الانهيار العاطفي بينهما، مع جمل مثل: "تعبت من محاولات الإنقاذ البطيئة"، و"لا فائدة من إرسال الزهور الآن". (الامارات 24)
 
 
